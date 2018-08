Pozor: zastoji na slovenskih avtocestah in mejnih prehodih

Daljši, šestkilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj - vzhod in Naklo proti Jesenicam, potovalni čas se podaljša za skoraj eno uro. Gneča je tudi na regionalni cesti skozi Kranj, poroča prometnoinformacijski center. Daljša čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje.

Zaradi napovedi slabega vremena 🌧️ se že danes pričakuje povečan promet 🚗🚙 od mejnih prehodov s Hrvaško proti Avstriji. Trenutno je čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Podgorje, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Več https://t.co/FXyR86ASP5 — Družba za avtoceste (@DARS_SI) August 23, 2018

Na Obrežju osebna vozila in avtobusi za vstop čakajo dve uri. Tovorna vozila pa za vstop čakajo eno uro in 15 minut, za izstop pa eno uro. Uro in pol za vstop čakajo osebna vozila na Starodu, eno uro pa tudi avtobusi. Po uro in 15 minut za vstop čakajo osebna vozila na Sečovljah in Dragonji, eno uro pa na Gruškovju.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje - center in Celje - zahod proti Ljubljani.

Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti oviran promet pred Vrhniko proti Kopru, zaradi pnevmatike pa na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani.