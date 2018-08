Nov izjemno nevaren manever voznikov na slovenski avtocesti #video

Včeraj popoldne so nekateri vozniki, da bi se izognili stanju v koloni zaradi nesreče, ki se je zgodila na začetku gorenjske avtoceste, v nasprotni smeri zapeljali na priključek Podutik in zapustili avtocesto. Takšno početje je smrtno nevarno, opozarja Dars.

[NEVARNO POSNEMANJE] Vozniki, ki so včeraj popoldne vozili v napačno smer na priključku Podutik pred predorom Šentvid, so ovirali delo gasilcev, ki so hiteli na kraj nesreče. Tako početje, tudi če se skrijemo za skupinsko odgovornost, je izjemno nevarno in lahko ogrozi življenja! pic.twitter.com/T3pqRQ0Dd3 — Družba za avtoceste (@DARS_SI) August 21, 2018

"Vozniki, ki so včeraj popoldne vozili v napačno smer na priključku Podutik pred predorom Šentvid, so ovirali delo gasilcev, ki so hiteli na kraj nesreče. Tako početje, tudi če se skrijemo za skupinsko odgovornost, je izjemno nevarno in lahko ogrozi življenja!" je na družbenem omrežju ob posnetku nespametnega početja voznikov opozoril Dars.

Pri tem dogodku gre za še enega v vrsti nevarnih manevrov voznikov na naših avtocestah. V preteklih dneh smo tako med drugim objavili posnetek voznikov, ki so zaradi toče vozila ustavljali kar pod nadvozi, ter romunskega voznika, ki je na primorski avtocesti vozil tik za reševalnim vozilom in se tako izognil zastoju.