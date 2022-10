Pozor, zaradi nesreče zastoj na štajerski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru.

Nastaja zastoj pred izvozom Slovenske Konjice. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med priključkoma Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica jug. Tudi tu je zastoj.

"Voznike, ki se vozijo v smeri Ljubljane, pozivamo, naj si ne ogledujejo prometne nesreče," so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

A1/E57, Maribor - Ljubljana, Vrhole, pogled proti Celju. Foto: Prometno-informacijski center

O še eni nesreči poročajo na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani, in sicer na prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj. Potovalni čas se podaljša za od 10 do 15 minut.

