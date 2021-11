Pozor v Ljubljani: hitrostna past za voznike, ki vozijo "na pamet"

Foto: Gregor Pavšič Kdor pogosto uporablja Zaloško cesto v Ljubljani na štiripasovnem odseku, je (bil) navajen, da med križiščem s Kajuhovo cesto in križiščem pri cerkvi v Polju velja omejitev na 60 na uro. Tako je bilo določeno z znaki "60" za vsakim križiščem, in to odkar je Zaloška cesta segala vse do križišča v Polju kot štiripasovnica.

Pred kratkim je prišlo do tihe spremembe. Za nadvozom, kjer Zaloška cesta v smeri proti Polju prečka avtocesto, so izginili vsi znaki za omejitev na 60 na uro. Znake so odstranili tudi v nasprotni smeri od Polja do avtoceste, medtem ko je signalizacija naprej proti mestu v obe smeri ostala nespremenjena.

To je ena od lokacij v smeri proti Polju, kjer je še pred kratkim stal prometni znak za omejitev hitrosti na 60 kilometrov na uro. Ker ga ni več, je hitrost zdaj omejena na 50 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

V čem je past?

Vozniki, ki vozimo iz mesta proti Polju, smo (bili) navajeni, da je na zaloški štiripasovnici za vsakim križiščem postavljen znak za 60, za nadvozom čez avtocesto pa zdaj morda spregledamo, da znaka več ni. To pomeni, da omejitev je, čeprav znaka ni, vendar velja 50 kilometrov na uro.

Poleg voznikov se zmotijo tudi navigacije

Sprašujemo se, čemu sploh zmanjševati hitrost s 60 na 50 kilometrov na uro na odseku, ki se homogeno nadaljuje s po dvema prometnima pasovoma za vsako smer, z ločenimi pasovi za zavijanje levo, s semaforiziranimi prehodi za pešce in z ločenimi vzdolžnimi površinami za pešce in kolesarje?

Za povrh nas zavajajo še navigacije, ki "berejo" prometne znake. Na odseku zaloške štiripasovnice med avtocesto in Poljem v obe smeri opozarjajo voznike na omejitev na 60 kilometrov na uro! Bo to pomagalo kot izgovor, ko bo zagrožena globa?

Za križiščem ni več prometnega znaka, ki bi omejitev hitrosti postavil na 60 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav gre za enak tip ceste, je hitrost tu le še 50 in ne 60 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič