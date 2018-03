Poteza v avtu, ki šokira in ubija #video

Potnik, ki v avtu ni pripet, plača globo sam

Pustili smo se prevrniti na glavo in izkusiti približek tistega, kar se človeškemu telesu pripeti ob prometni nesreči s prevračanjem. To se pogosto, kadar potniki v avtomobilu ne uporabljajo varnostnega pasu, konča tragično. Kdo v avtu je odgovoren za nepripetega sopotnika in zakaj je ta tako nevaren vozniku?

Video – Nazorno o delovanju varnostnega pasu in nevarnosti nepripetega potnika

Kadar se na cesti zgodi prometna nesreča s prevračanjem, se vse pripeti v nekaj sekundah in nepričakovano. Tokrat se je zgodilo bistveno počasneje. Na simulatorju so nas z avtomobilom obrnili na glavo. Vso težo telesa smo prenesli na pravilno pripeti varnostni pas in obviseli na njem.

Med šestimi umrlimi potniki v avtu letos privezan le eden

Ker smo bili le v posebnem avtomobilskem prikazovalniku in je bilo prevračanje zgolj simulacija, nam na lastni koži ni bilo treba izkusiti naslednje statistike. Lani je na slovenskih cestah umrlo 47 voznikov in sopotnikov v avtomobilih, od tega jih 16 ni bilo pripetih. Letošnji rezultati so še bolj skrb zbujajoči. Do danes je umrlo šest voznikov oziroma sopotnikov in le eden med temi je bil pripet z varnostnim pasom.

Avtomobil "Vrtavko" je simulator delovanja varnostnega pasu v lasti AVP. Ti bodo imeli kmalu podoben simulator, ki bo predstavljal trk s hitrostjo 10 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Pripeti morajo biti vsi potniki na sedežih, ki imajo varnostni pas

Kdor v takem primeru ni pripet z varnostnim pasom, se znajde v zelo nevarnem položaju. Udarci so sunkoviti, telo potnika pa zaradi stranskih sil dobi večjo maso. V takih primerih potniki pogosto celo padejo iz avtomobila. Varnostni pas zadrži telo v sedežu. Voznik se lahko vsaj zasilno drži za volanski obroč, drugi potniki nimajo niti te možnosti.

Pripeti bi morali biti vsi potniki na sedežih z nameščenim varnostnim pasom. Izjema so na primer starodobniki, ki varnostnih pasov sploh nimajo. Pri trku nevarnost poškodb ni odvisna glede na položaj na sprednjem ali zadnjem sedežu, temveč je naletna sila odvisna od mase ter hitrosti vozila.

Sopotnik z maso dveh ton lahko že v naselju ubije voznika

Poudariti je treba, da nepripet potnik na zadnjih sedežih neposredno ogroža tudi voznika in sovoznika spredaj. To je bil pred 35 leti razlog, da je začel Volvo kot prvi v svoje avtomobile serijsko vgrajevati tritočkovni varnostni pas na zadnjih sedežih.

Takrat so namreč izračunali, da nepripet potnik zadaj poveča možnost smrtnih poškodb potnikov spredaj kar za 500 odstotkov. Voznik, ki od sopotnika zadaj ni zahteval pripenjanja, ima torej v nesreči statistično petkrat večjo možnost za smrt.

Če avtomobil trči v oviro, ki se ne deformira, s hitrostjo 50 kilometrov na uro, se naletna masa potnika poveča za 25-krat. Pri hitrosti 90 kilometrov na uro se poveča za 78-krat. Nepripet in 80 kilogramov težak potnik zadaj bi imel v primeru čelnega trka v naselju maso dva tisoč kilogramov.

Preverjanje uporabe varnostnega pasu je sestavni del vsake policijske kontrole v prometu. Foto: Gregor Pavšič

Kdo plača globo za nepripetega sopotnika?



Kdor ni pripet z varnostnim pasom, mu grozi globa 120 evrov. Enako velja za vse sopotnike v avtomobilu. Uporaba varnostnega pasu je na sedežu, kjer je pas nameščen, obvezna. Vsak odgovarja zase in tako lahko globo prejme nepripet polnoletni potnik na zadnjem sedežu, ne voznik, ki pripetosti ni preveril oziroma sopotnika nanjo ni opozoril. Če je nepripeta mladoletna oseba, globo dobijo starši oziroma voznik avtomobila.

Ivan Kapun s prometne policije v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič Podcenjevanje varnostnega pasu v naseljih

"Stanje se je sicer v zadnjih 10 letih močno izboljšalo. To velja za pripenjanje na sprednjih sedežih, slabši pa smo pri pripenjanju na zadnjih sedežih. Medtem ko se spredaj pripne velika večina, to zadaj naredi le 66 odstotkov potnikov. Opažam tudi povečan delež nepripetih voznikov in sopotnikov med umrlimi na cestah. Očitno so taki vozniki še bolj objestni, pogosto vozijo pod vplivom alkohola," nam je povedal Ivan Kapun s prometne policijske uprave v Ljubljani.

Kapun opozarja na podcenjevanje pripenjanja z varnostnim pasom v primeru kratkih razdalj v mestu. Veliko nesreč se zgodi v domačem okolju. Čeprav so hitrosti v mestu nižje, lahko varnostni pas prepreči poškodbe. Pri hitrostih do 100 kilometrov na uro je učinkovitost pasu tudi največja. Potnik se lahko nepripet zgolj z rokami in nogami zadrži le pri trku s hitrostjo do