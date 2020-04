Včeraj na štajerki: voznik mercedesa je izgubil živce #video

Prehitevanja po odstavnem pasu v Sloveniji žal niso redkost, eno še posebej nevarnih pa se je včeraj pripetilo na štajerski avtocesti. Pred izvozom za Celje se je znašla skupina tovornjakov, ki so se medsebojno prehitevali. Nekateri imajo hitrost omejeno na 85, drugi na 90 kilometrov na uro in pogosto so taka prehitevanja tudi dolgotrajna.

Tovornjak je drugega prehiteval minuto in 40 sekund

Ko je eden izmed tovornjakov prehiteval drugega, se mu je po pol minute na zadnji del prilepil voznik mercedesa. Najprej je zavil desno na vozni prometni pas, nato pa mimo obeh švignil kar po odstavnem pasu.

Prehitevanje tovornjaka je sicer trajalo minuto in 40 sekund, kar pa nevarnega prehitevanja seveda ne more opravičiti.