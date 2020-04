Prazna avtocesta: z eno roko vozil 372 km/h #video

Zaradi epidemije s koronavirusom so trenutno dokaj prazne tudi nemške avtoceste. To je izkoristil voznik super športnega ferrarija le ferrari, ki je pospešil (vsaj) do hitrosti 372 kilometrov na uro.

Policisti v mnogih evropskih državah, to velja tudi za Slovenijo, v zadnjih tednih opozarjajo na spoštovanje prometnih predpisov med epidemijo (in posledičnimi ukrepi). Na delih nemških avtocest pa omejitev hitrosti uradno ni, to pa je pred dnevi izkoristil lastnik ferrarija la ferrari. To je super športnik in trenutno vrh Ferrarijeve ponudbe. Poganja ga hibridni pogon s sistemsko močjo 950 "konjev".

Pri 308 km/h šele prestavil v sedmo prestavo

Posnetek vožnje je nastal na delu avtoceste A7 v smeri proti Hannovru. Tam omejitve hitrosti ni, na tripasovnem odseku pa je voznik s ferrarijem prehitel le pet avtomobilov.

Ferrari hitro doseže hitrost 300 kilometrov na uro (km/h), pri 308 kilometrov na uro voznik pretakne še v sedmo prestavo in nato nadaljuje vožnje vse do hitrosti 372 kilometrov na uro. Tam se video konča. In še zanimivost, Ferrari, kot najvišjo hitrost la ferrarija, navaja "več kot 350 kilometrov na uro", kar ta video nedvomno dokazuje.

Do 372 km/h le z eno roko na volanu

Čeprav voznik s hitrostjo ni kršil cestnoprometnih predpisov, je vseeno treba opozoriti na problematiko snemanja med vožnjo. Videa namreč ni naredil s pomočjo držala, temveč je telefon ali kamero držal v desni roki. Nekajkrat med posnetkom se namreč vidi, da volan drži le z eno roko in na ta način je voznik torej vozil tudi pri hitrosti več kot 370 kilometrov na uro.

Ferrari je model la ferrari sicer predstavil pred sedmimi leti. Poganja ga 6,3-litrski motor V12, ki ima moč 588 kilovatov. Skupaj z dodatnim elektromotorjem znaša sistemska moč pogona 708 kilovatov (950 "konjev"). Ferrari je izdelal 499 primerkov la ferrarija, njihova vrednost pa znaša vsaj okrog dva milijona evrov.

Sedeli smo v ferrariju la ferrari:

Foto: Gregor Pavšič

