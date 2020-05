Kolesarji pozor, ta mesec boste pod nadzorom policistov

Kolesarji sobivajo s pešci in tudi drugimi vozili. Njihove steze so pogosto zelo ozke.

Kolesarji sobivajo s pešci in tudi drugimi vozili. Njihove steze so pogosto zelo ozke. Foto: Gregor Pavšič

Zaradi rahljanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 so naše ceste ponovno vse bolj polne, tudi kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato vse udeležence v prometu, predvsem pa kolesarje, opozarja na dodatno previdnost ter dodaja, da tudi uporaba mobilnega telefona in slušalk vpliva na zaznavanje okolice in prometa, zaradi česar se stopnjuje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Mesec poostrenega nadzora nad kolesarji

Policisti bodo do 31. maja z večjo intenzivnostjo izvajali nadzor v cestnem prometu. Pozornost bodo usmerili na kršitve kolesarjev in na kršitve drugih udeležencev do kolesarjev. Poudarek nadzora bo predvsem na najpogostejših kršitvah oziroma vzrokih prometnih nesreč kolesarjev; vožnje kolesarjev v napačno smer, upoštevanje prometne signalizacije (predvsem upoštevanje rdeče luči na semaforju), psihofizično stanje kolesarjev, prevoz otrok na kolesu in uporaba kolesarskih čelad, vožnja po pločnikih, nepravilna in tesna prehitevanja kolesarjev ter neupoštevanje pravil o prednosti.

Vožnja v nasprotno smer je še vedno ena najpogostejših napak kolesarjev. Foto: Gregor Pavšič

Eden od štirih kolesarjev naredi resen prometni prekršek

Opazovanje kolesarjev, ki so ga pred tremi leti izvedli na Agenciji za varnost prometa, je namreč pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške napravi pa približno 25 odstotkov kolesarjev.

Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.

V prvem letošnjem kvartalu sicer beležimo boljše stanje varnosti kolesarjev. Do vključno 23. aprila 2020 so bili kolesarji udeleženi v 191 prometnih nesrečah, kar je 22 % manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. Zmanjšanje beležimo tudi pri hudo telesno poškodovanih, ki jih je bilo letos 26, lani pa 42 (-38 %) in pri lažje telesno poškodovanih, ki jih je bilo letos 135, lani pa 165 (-18 %).



Tudi število umrlih je v letošnjem letu manjše, saj sta letos umrla dva kolesarja, v lanskem primerljivem obdobju pa štirje. Letos je 16 od 26 hudo telesno poškodovanih kolesarjev v prometni nesreči uporabljalo zaščitno čelado (62 %), pri umrlih kolesarjih jo je en kolesar uporabljal, drugi pa ne. Od skupaj 191 prometnih nesreč so jih kolesarji sami povzročili 123 oziroma 64 %. Od dveh umrlih kolesarjev je bil en povzročitelj prometne nesreče, drugi pa ne. Od 26 hudo telesno poškodovanih jih je več kot tri četrtine (20 kolesarjev oziroma 77 %) samih povzročilo prometno nesrečo.

Neprilagojena hitrost problematična tudi med kolesarji

Najbolj pogost vzrok za prometne nesreče, ki so jih povzročili kolesarji v letošnjem letu, je neprilagojena hitrost, saj je v kar 42 % botrovala nastanku prometne nesreče. Pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtjo je delež še višji, saj je neprilagojena hitrost vzrok za kar 57 % takšnih nesreč. To pomeni, da kolesarji v teh primerih niso vozili nad določeno omejitvijo, ampak da hitrosti vožnje niso prilagodili svojim sposobnostim, razmeram v prometu, vremenu ali cestišču.

V prvih treh mesecih letošnjega leta so policisti pri kolesarjih ugotovili 899 kršitev oziroma za 11 % manj kot v lanskem primerjalnem obdobju, ko je bilo kršitev 1.007. Med najpogostejšimi kršitvami so neuporaba luči (180 oziroma 20 %), nepravilna stran oziroma smer vožnje (176 oziroma 20 %), uporaba mobilnega telefona (139 oziroma 15 %) ter vožnja pod vplivom alkohola (120 oziroma 13 %).