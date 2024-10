Oktobra in novembra več nočnih zapor na Dunajski cesti, prva že danes

Zaradi gradnje železniškega nadvoza bo oktobra in novembra v nočnih urah večkrat za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta v Ljubljani na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Prva takšna zapora bo danes in v soboto od 21. ure do najpozneje 5. ure zjutraj, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.