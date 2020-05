Ujet na laži: zaviral pred avtobusom, kriv je bil "nevidni" pes #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je zaviral tik pred avtobusom in povzročil trčenje, se je Madžar skliceval na psa, ki naj bi stekel čez cesto. Posnetek iz avtobusa ga je pred policijo postavil na laž.

Madžarska policija je objavila nenavaden posnetek trčenja, v katerega sta bila udeležena avtobus in voznik črnega hyundaia i30.

Ta je prehitel avtobus in agresivno zavil tik pred njega ter nenadoma zaviral. Voznik avtobusa ni mogel pravočasno upočasniti, zato je trčil v zadek avtomobila. Voznik hyundaia je bil očitno jezen nad premajhno varnostno razdaljo avtobusa, čeprav je avtomobil zavil tik pred njega.

Skliceval se je na nevidnega psa

Ko je na prizorišče trčenja v Budimpešti prispela policija, je imel voznik hyundaia za trčenje nenavadno razlago, so poročali madžarski mediji. Ni se več skliceval na varnostno razdaljo, temveč na psa, ki naj bi pred njim nenadoma stekel čez cesto in ga prisilil v zaviranje. Ni pa vedel, da je imel avtobus nameščeno kamero in da posnetki jasno kažejo okoliščine nesreče, pri katerih psa na cesti očitno ni videti,