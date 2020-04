Je pristop Slovenije napačen? Nemci raje s kaznimi, ki "bolijo".

Prihodnji torek bodo v Nemčiji v veljavo stopile strožje globe in kazni za prekrške v prometu. Kdor bo v naselju vozil 21 kilometrov na uro prehitro, bo za mesec dni ostal brez vozniškega dovoljenja. Globe so v primerjavi s slovenskimi še vedno zelo nizke, toda Nemci precej hitreje in brez zadržkov za en mesec odvzamejo vozniško dovoljenje. Bi tak ukrep namesto visokih glob hitreje zbistril tudi voznike v Sloveniji?

Nemški politiki so novi zakon sicer potrdili že sredi februarja, v torek, 28. aprila, pa bo tudi stopil v veljavo. Z njim so nekoliko zaostrili ukrepe proti prehitrim voznikom, pa tudi za nepravilno vožnjo po kolesarskih stezah, napačno parkiranje avtomobila in podobno.

Nemci imajo sicer zelo poseben odnos do omejevanja hitrosti. To velja predvsem za njihove avtoceste, kjer na mnogih odsekih omejitev še vedno ni. Nedavno je postal viralen posnetek lastnika ferrarija la ferrari, ki si je privoščil povsem legalno vožnjo z osupljivo hitrostjo 372 kilometrov na uro.

Enomesečni odvzem vozniškega dovoljenja za 21 km/h prehitro vožnjo

Spodaj prikazan pregled glob in kazni za prometne prekrške od 28. aprila naprej. Za posamezne prekoračitve so nekoliko povečali globe in zdaj bodo vozniki za en mesec izgubili vozniško dovoljenje, če bodo peljali 21 kilometrov na uro (km/h) prehitro.

Tudi do kazenskih točk bodo prišli prej kot do zdaj. Konkretno bodo kazenske točke v naselju dobili tudi takrat, ko bodo peljali že 26 kilometrov na uro prehitro. Mimo šole bi moral tak voznik namesto 30 kilometrov na uro peljati kar 56.

Nemci splošne omejitve hitrosti na avtocesti še ne bodo sprejeli, tudi sicer prehitre voznike raje »napadejo« s prepovedjo vožnje in ne visokimi denarnimi globami. Foto: Gregor Pavšič

Pregled glob in kazni za prekoračitev hitrosti v Nemčiji:

Naselje Zunaj naselja Prepoved vožnje do 10 km/h 30 EUR 20 EUR / 11−15 km/h 50 EUR 40 EUR / 21−25 km/h 80 EUR 70 EUR 1 mesec 26−30 km/h 100 EUR+2 točki 80 EUR+2 točki 1 mesec 31−40 km/h 160 EUR+2 točki 120 EUR+2 točki 1 mesec 41−50 km/h 200 EUR+2 točki 160 EUR+2 točki 1 mesec 51−60 km/h 280 EUR+2 točki 240 EUR+2 točki 2 meseca (naselje), 1 mesec (izven)

Izven naselja (omejitev 90 kilometrov na uro) dobi v Sloveniji voznik globo 500 evrov in pet kazenskih točk, če vozi od 40 do vključno 50 kilometrov na uro prehitro. Za prekoračitev nad 50 kilometrov na uro sledi globa 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja. V Sloveniji so globe za prehitro vožnjo mnogo višje. Za 21 kilometrov na uro prehitro vožnjo na območju z omejitvijo 30 kilometrov na uro dobi voznik globo tisoč evrov in pet kazenskih točk. Na območju naselja z omejitvijo 50 kilometrov na uro dobi voznik globo 500 evrov. Drugače je pri kratkotrajnih (mesečnih) odvzemih vozniškega dovoljenja, ki ga v Sloveniji ne poznamo. Dovoljenje izgubi le voznik, ki stori najhujše prekoračitve omejitve hitrosti. Nemci torej dajejo prednost odvzemu vozniškega dovoljenja pred denarnimi globami, ki lahko mnoge precej bolj "boli".Izven naselja (omejitev 90 kilometrov na uro) dobi v Sloveniji voznik globo 500 evrov in pet kazenskih točk, če vozi od 40 do vključno 50 kilometrov na uro prehitro. Za prekoračitev nad 50 kilometrov na uro sledi globa 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.

Pri reševalnem pasu na avtocesti globe precej višje

Bodo pa Nemci poostrili globe in kazni še na nekaterih drugih primerih. Kdor ob zastoju na avtocesti ne bo spoštoval pravil reševalnega pasu, ga čaka globa od 200 do 320 evrov. Dobil bo tudi dve kazenski točki in celo mesec dni prepovedi vožnje. Kdor bo neupravičeno uporabil odstavni pas, ga čaka globa 240 evrov, dve kazenski točki in enomesečna prepoved vožnje.

Nemci prav tako višajo globe za nepravilno parkiranje v mestih (s 15 do največ 100 evrov), zapovedujejo večjo medsebojno razdaljo pri prehitevanju avtomobilov in kolesarjev, postopno pa urejajo tudi področje nepravilne zasedenosti parkirišč za električne avtomobile in uporabo električnih skirojev.

Na drugi strani so nemški politiki za zdaj odmislili idejo, da bi uporabo avtobusnih linij v mestu dovolili avtomobilom z vsaj tremi potniki.