Spregledal krožišče in poletel: to se je zgodilo sredi mesta #video

Prometna nesreča se je zgodila v mestu Rabien blizu Lodža, jugozahodno od Varšave. Enainštiridesetletni voznik suzuki swifta je vozil po eni izmed ulic, pri tem pa povsem spregledal krožišče. Posnetek nadzorne kamere kaže pravi polet poljskega swifta, fotografija policije pa povsem uničen avtomobil nekaj sekund pozneje. Voznika so morali iz razbitine izrezati.

Voznik je nesrečo preživel. Policisti so poročali o močnem vonju po alkoholu v vozilu in zato upravičeno sumijo, da je vozil v vinjenem stanju. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer bodo tudi opravili krvni test in ugotovili prisotnost alkohola v času nesreče.

Policijsko poročilo navaja, da je avtomobil po preletu krožišča zadel še v več hiš in objektov. Foto: policija