Policisti v 12 urah dvakrat ujeli nevarno vinjenega voznika

Za obe vožnji pod vplivom alkohola in vožnjo vozila v času, ko mu je bila ta prepovedana, bo policija vložila obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče in ta potem izreče sankcijo.

Včeraj dopoldan je na parkirišču v Kranju voznik trčil v drugi parkirani avtomobil in se nato z mesta nesreče odpeljal. Policisti so ga izsledili ter ugotovili, da je vozil z več kot tremi promili alkohola (1,51 miligrama na liter).

Bil je že stari znanec policistov

Ko so voznika preiskovali, so zanj ugotovili še naslednje. Ta voznik je namreč že 12 ur vozil vinjen. Policisti so ga ustavili in odstranili iz prometa. Takrat je imel v krvi 1,21 miligrama alkohola na liter krvi.

To pa še ni bilo vse. Preden so ga dan pozneje policisti zaustavili, je v nekem lokalu omenjenim trem promilom poskušal še "malo promilov dodati". Namero mu je preprečil gostinec, ki je naročilo alkoholne pijače odklonil. Policisti so voznika pridržali.

"To so za promet in vožnjo ekstremne vrednosti, rezultat in posledica pa veliko ogrožanje ostalih udeležencev. Pri teh stopnjah voznik namreč težko, ali sploh ne loči med človekom in vozilom, reakcij ni, to pa v primeru trčenja pomeni, da se bo zaletel brez vsakršnega zaviranja. Ni izgovora, ki bi opravičil tako početje. Proti kršiteljem bodo policisti dosledno ukrepali," so zapisali na Policijski upravi v Kranju, kjer so ta dogodek tudi obravnavali.

