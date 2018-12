Zelo pogosta napaka voznikov, kako se rešiti?

Video – Nazoren prikaz pravilne in nepravilne reakcije sredi ovinka

Kadar v ovinek pripeljemo s previsoko hitrostjo, zaradi fizikalnih sil začne avtomobil s sprednjim delom siliti proti zunanji strani ceste. Tako imenovano podkrmiljenje je še posebej pogosto pri avtomobilih s sprednjim pogonom. To je takrat, ko oprijem izgubijo sprednja kolesa in začne avtomobil siliti ven iz ovinka. Pri avtomobilih s pogonom na zadnji par koles je pojav lahko tudi prekrmiljenje, ko oprijem izgubijo zadnja kolesa in začne odnašati zadek avtomobila.

Če imate avto z ročnim menjalnikom, stisnite sklopko

Na avtomobil v ovinku vplivajo fizikalne sile in njihovo delovanje še posebej opazimo takrat, ko do ovinka pripeljemo prehitro. Pri vožnji naravnost na avtomobil deluje vzdolžna sila, v ovinku pa še stranska sila. Ko avtomobil sili iz ovinka, gre za seštevek obeh sil. Nazoren prikaz delovanja sil v tako imenovanem Kammovem krogu pokaže, da se takrat seštevek sil približa zunanjemu robu kroga in s tem oprijema. Ko rezultanta sil preseže zunanji rob kroga, kolesa zdrsnejo.

Če v tej kritični situaciji še bolj obrnemo volan v smer proti ovinku, le še povečamo stransko silo in vozilo lahko zaradi tega še prej zdrsne. Prav tako ne smemo povečati hitrosti, saj bi takrat povečali vzdolžno silo. Treba je torej zmanjšati ali s pritiskom sklopke izničiti vzdolžno silo.

Ob slabem vremenu (na primeru snegu) so krožišča zelo verjetno mesto nastanka podkrmiljenja za neprevidne voznike. Foto: Ana Kovač

V ovinku spuščanje stopalke za plin in tudi zaviranje s sistemom ABS

Pri avtomobilih z zavornim sistemom ABS lahko v ovinku tudi zavirate (in hkrati krmilite), a je vseeno bolj priporočljivo (kadar hitrost ni previsoka) le spustiti stopalko za plin. Zaviranje sicer povzroči nagnjenost avta proti zunanji strani ovinka, a se na drugi strani s prenosom mase na sprednja kolesa poveča oprijem (in Kammov krog) in zmanjša hitrost.



Popuščena stopalka za plin lahko s prenosom mase vozila prav tako poveča oprijem na sprednjih kolesih, z usklajeno kombinacijo dodajanja/odvzemanja volana in spuščanja ter pritiskanja stopalke za plin pa lahko varno izničimo učinek podkrmiljenja. Pri novejših vozilih pomaga tudi elektronski sistem ESP, ki zavira notranje kolo.

V vsakdanjem prometu lahko do učinka podkrmiljenja zelo hitro pride v krožiščih, še posebej ob slabši asfaltni podlagi. Mnogi novi avtomobili danes tudi nimajo več sklopke (samodejni menjalniki).

Na robu oprijema pomaga elektronika, ki pa ni vsemogoča

Na zunanjem delu Kammovega kroga se pri modernejših avtomobilih vklopijo različni elektronski varnostni sistemi. Poleg sistema ABS (ob zaviranju) predvsem v novih avtomobilih obvezen sistem ESP za stabilizacijo vozila. Tudi elektronika ni vsemogoča. Fizikalne sile lahko obvlada le do določene mere.

Do težav sredi ovinka lahko pride tudi takrat, ko se pred ovinkom ustrašimo hitrosti in v ovinek zavijemo prezgodaj. Nato moramo volan poravnati in spet zaviti, s tem pa se večkrat prenašajo dinamične sile oziroma obremenitev levega ali desnega dela avtomobila. To prinaša nihanje vozila, v najslabšem primeru lahko tudi zdrs.

Ključni del oprijema z voziščem so kakovostne gume z dovolj profila in ustreznim tlakom.



Tako novi kot tudi starejši avtomobili so si med seboj različni. To velja tudi za delovanje elektronskih stabilizacijskih sistemov. Voznik lahko z lastnim osebnim avtomobilom obnašanje vozila v takih razmerah spozna predvsem na tečajih varne vožnje oziroma dovolj varnih poligonih.



S pravilnim predvidevanjem vstopne hitrosti v ovinek se najlažje izognemo situaciji s podkrmiljenjem. Zaviramo pred ovinkom, s pospeševanjem začnemo na točki tako imenovanega vrha ovinka oziroma ko začnemo volan odvijati nazaj v nevtralno lego. Vse poteze s plinom in volanom morajo biti seveda nežne in postopne.