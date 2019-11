Po avtocesti divjala z 210 kilometri na uro in prehitevala po desni #foto

Kranjski policisti so včeraj ustavili "občutno prehitro in objestno voznico", ki je na avtocesti, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro, vozila s povprečno hitrostjo 210 kilometrov na uro, prehitevala po desni strani in se nepravilno izključila z avtoceste.

Foto: PU Kranj

Policisti so voznico kaznovali z globo 1.520 evrov in z devetimi kazenskimi točkami.

Ob tem policisti opozarjajo na upoštevanje prometnih pravil in pozivajo k izogibanju tveganjem, ki povzročajo ogrožanja in prometne nesreče. "Za nesrečo je dovolj že majhna napaka ali trenutek nepozornost, taka vožnja pa je absolutno nedovoljeno pretiravanje na javnih cestah in primer občutnega precenjevanja zmožnosti. Zato še enkrat prosimo, vozite po predpisih," so zapisali ob tem.