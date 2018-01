Pazite, v Ljubljani potihoma znižali omejitev hitrosti

Prehitri za 20 km/h? Stalo vas bo 80 evrov

Na zelo prometni vpadnici iz smeri Domžal, Kamnika in Črnuč proti Ljubljani je po zamenjanem prometnem znaku omejitev hitrosti zdaj 90, in ne več 110 kilometrov na uro.

Pazite, na odseku od Črnuč proti krožišču Tomačevo je omejitev zdaj 90 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Lani v vsako smer še druga omejitev hitrosti

O odseku med krožiščem Tomačevo in Črnučami, ki je povezava Ljubljane s Trzinom, Kamnikom in Domžalami, smo v povezavi z omejitvami hitrosti pisali že lani. Takrat je zaradi spremenjenega pravilnika o prometni signalizaciji na tem odseku v vsako smer veljala druga omejitev hitrosti. V eno smer 90 in v drugo 110 kilometrov na uro, kar je bilo povezano z različnima prometnima znakoma za označevanje tipa ceste.

Novi znak in 20 kilometrov na uro nižja omejitev hitrosti

Po novem pravilniku o prometni signalizaciji modri prometni znak z belo cesto predstavlja 'hitro cesto' z omejitvijo 110 kilometrov na uro, modri znak z belim avtom pa 'cesto, določeno za motorna vozila', in tam velja omejitev 90 kilometrov na uro. Kdor bo vozil 20 kilometrov na uro prehitro, mu grozi globa 80 evrov.

Iz smeri Tomačevega proti Črnučam (oziroma križišču z Brnčičevo cesto) je omejitev še vedno enaka, torej 90 kilometrov na uro. Zdaj pa so spremenili prometno oznako v nasprotni smeri, torej iz Črnuč proti Tomačevem oziroma Ljubljani. Kot je razvidno s spodnjih fotografij, je tam zdaj postavljen modri znak z belim avtom in tako na teh slabih dveh kilometrih velja za 20 kilometrov na uro nižja omejitev hitrosti.

To je bil prometni znak na tem odseku lani. Omejitev hitrosti je bila še 110 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič Enaka prometna oznaka je tudi v smeri iz Tomačevega proti Črnučam. Foto: Gašper Pirman