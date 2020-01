Nesreča v Kranju: tovornjak prevrnilo ob trku z avtomobilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na glavni cesti Šenčur–Kranj je v dopoldanskih urah prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Tovornjak se je ob nesreči prevrnil, a po zbranih podatkih v nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Nastala je le gmotna škoda.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, trenutno poteka odstranjevanje posledic nesreče. Cesta je pri krožišču v Šenčurju zaprta v smeti Primskovega oziroma Kranja. V nasprotni smeri, Kranj–Šenčur, promet poteka nemoteno. Obvoz je možen po vzporednih cestah in avtocesti prek priključka Kranj Zahod.

Pristojni pričakujejo, da bo glavna cesta na kraju nesreče zaprta do predvidoma 14. ure. Kot še opozarjajo, bo glede na dnevno frekvenco prometa v popoldanski prometni konici nastal zastoj na omenjenem odseku in drugih obvoznicah. Policija poziva k strpnosti in upoštevanju prometnih pravil.

Stanje na cestah: