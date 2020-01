Huda prometna nesreča na gorenjki, zastoji proti Ljubljani #foto

Na gorenjski avtocesti pri priključku za Brnik so ponoči v smeri proti Jesenicam trčila tri vozila, dva tovornjaka s priklopniki in avtobus s potniki, poškodovana je ena oseba. Avtocesta je zaprta med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam, proti Ljubljani pa promet že poteka po dveh pasovih. Nastaja večkilometrski zastoj.

Nesreča se je zgodila med polnočjo in eno zjutraj. Zaradi nesreče je eno tovorno vozilo obstalo prečno na avtocesto, drugo tovorno vozilo in avtobus pa sta prebila varovalno ograjo, ki ločuje avtocesto, so sporočili s kranjske policije.

Po prvih podatkih je poškodovana ena oseba, za potnike v avtobusu je poskrbljeno, so še sporočili policisti.

Počakali so na nadomestni avtobus

26 potnikov in dva voznika so iz avtobusa rešili gasilci iz Kranja in Ljubljane. Gasilci so tudi zavarovali kraj nesreče, nudili razsvetljavo nesreče, sanirali razlitje večje količine goriva po cestišču in nudili pomoč reševalcem iz Kranja in Ljubljane ter policiji.

Civilna zaščita občine Šenčur pa je za vseh 28 potnikov iz avtobusa zagotovila topel prostor, v katerem so počakali na nadomestni avtobus, so sporočili s Centra za obveščanje RS.

Tovornjak in avtobus sta prebila varovalno ograjo, ki ločuje avtocesto. Foto: PU Kranj

Več ur zaprta avtocesta

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je gorenjska avtocesta zaprta med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam zaprta.

Vsa vozila so z avtoceste na izvozu Vodice preusmerjena na vzporedno državno cesto Vodice - Brnik, tovorna vozila Vodice - Moste - Brnik, kjer se na priključku Brnik vključijo nazaj na avtocesto.

Zaprt tudi prehitevalni pas proti Ljubljani, nastajajo zastoji

Zaradi nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala dlje časa, zato v času jutranje prometne konice pričakujemo zastoje, trenutno je zastoj dolg štiri kilometre, piše na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Policisti pozivajo voznike k upoštevanju prometnih pravil, predvsem na hitrost in varnostno razdaljo. Udeleženci naj pri vožnji mimo kraja nesreče ne ovirajo prometa in naj se ukvarjajo z vožnjo, še sporočajo policisti.