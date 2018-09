Nenavaden prometni znak, kdo ga je postavil?

V bližini Osnovne šole Zreče je občina postavila znak z angleškim napisom Kiss & go (poljubi in pojdi) in 3PM, kar se v angleščini nanaša na uro 15.00. Znak se nekaterim zdi simpatičen, spet drugim gre zaradi uporabe tujega jezika na živce.

Občina Zreče je lani sprejela prometno strategijo, v okviru katere so se med drugim lotili ureditve prometa v okolici OŠ Zreče, pravi svetovalka za cestno gospodarstvo na Občini Zreče Simona Črešnar.

Med drugim so tako uredili tri parkirne prostore za starše, ki otroke pripeljejo v šolo in jih samo odložijo z avtomobilom. Ob parkiriščih so postavili znak ''območje prepovedanega parkiranja'', kar pomeni, da gre za območje, kjer je dovoljeno le kratkotrajno parkiranje oziroma ustavljanje.

"Temu znaku je dodana dopolnilna tabla, ki ni samostojna prometna signalizacija in je vedno sestavni del prometnega znaka. Naloga dopolnilne table je dodatno pojasnjevanje prometnega znaka, v tem primeru namembnost treh parkirnih prostorov, za katere velja predhodno z znakom predpisano kratkotrajno parkiranje oziroma ustavljanje," je izpostavila Črešnarjeva in dodala:

"Gre za novosti vodenja prometa, ki se iz Evrope in sveta, kjer je to že uveljavljena praksa, počasi uvajajo tudi v Sloveniji. Razlog, da se ne prevedejo, vidim samo v tem, da gre tudi tu za neko poenotenje, ki naj bi imelo enak pomen kjerkoli na svetu bi že bil. Torej bi s tem znakom kjerkoli takoj vedel pomen, tudi če sta tam drug jezik in kultura."

V pravilniku tudi drugi znaki z angleško vsebino

Po njenih besedah so v Pravilniku o prometni signalizaciji tudi drugi znaki, ki imajo angleške vsebine, na primer znak, ki s kraticami P+R označuje angleški besedi ''park and ride'', znak WC (water closet), S.O.S., TAXI in SHUTTLE.

"Vsi ti so z leti uporabe postali mednarodni simboli, katerih pomen je znan ne glede na to, kje na svetu smo, in pri katerih sploh ne pomislimo več, kakšen je njihov pomen. V Mariboru so začeli tudi označevati avtomate za plačevanje parkirnine s sistemom 'park and pay'," je sklenila.