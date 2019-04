Na primorski avtocesti že osemkilometrski zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, kjer je zaradi del zaprt vozni pas, nastal osemkilometrski zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz po vzporedni cesti. Zastoj je nastal tudi na štajerski avtocesti pred izvozom Šentrupert v smeri Ljubljane, kjer je promet zaradi del preusmerjen na regionalno cesto.

Na avtocesti pred Brezovico bo zaradi nujnega popravila cestišča vozni pas zaprt do nedelje do 14. ure.

Štajerska avtocesta bo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani zaradi odstranjevanja cestninske postaje Vransko zaprta do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na izvozu Šentrupert je nastal približno štirikilometrski zastoj, poroča spletna stran prometnoinformacijskega centra. Zastoj je nastal tudi na obvozni cesti.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Starod, Gruškovje ter Obrežje. Osebna vozila na prehodu Starod za vstop v državo čakajo 20 minut, ravno toliko časa čakajo za izstop ne prehodu Gruškovje. Na mejnem prehodu Obrežje pa morajo za vstop čakati avtobusi, in sicer približno 45 minut.

Stanje na cestah:

Mejni prehodi: