Konec za cestninske postaje: Dars napoveduje, da bo letos zrušil vse

Dars namerava v okviru investicijskega obnavljanja vozišč in rekonstrukcije odsekov zaradi odstranitve cestninskih postaj letos urediti 61 kilometrov vozišč avtocest in hitrih cest. Kot so sporočili z Darsa, nameravajo zrušiti še preostalih 21 cestninskih postaj, skupna vrednost gradbenih del pa bo znašala nekaj manj kot 31 milijonov evrov.

Ena od čelnih cestninskih postaj, ki jo namerava v prihodnjih mesecih zrušiti Dars, je postaja na Vranskem. Hkrati z rušitvenimi deli bo upravljavec državnih cest izvedel še načrtovano trimesečno obnovo dela odseka med Vranskim in Šentrupertom.

Kot so pojasnili na Darsu, bodo obnovili štiri kilometre avtoceste, zato bosta delovišči cestninske postaje in obnove trase avtoceste povezani. Nekaj manj kot 9,3 milijona evrov vredno pogodbo z izvajalcem obnove vozišča Pomgradom je Dars podpisal novembra lani, prva pripravljalna dela bodo po načrtih začeli v kratkem.

Na Darsu načrtujejo, da bi lahko zaporo polovice avtoceste in preusmeritev na drugo polovico izvedli po velikonočno-prvomajskih praznikih. Za zdaj je predvideno, da bo najprej zaprto vozišče avtoceste proti Ljubljani, so zapisali.

V prvem krogu še odstranitev postaje Tepanje in Slovenske Konjice

Foto: STA Poleg postaje na Vranskem namerava Dars v drugem sklopu na štajerski avtocesti zrušiti še postaji Tepanje in Slovenske Konjice. Na dolenjski avtocesti bodo odstranili postaji Drnovo in Krško, vključno s celovito rekonstrukcijo vozišč. Dars je za omenjen sklop rušitev pred kratkim sklenil 8,7 milijona evrov vredno pogodbo s konzorcijem Cestnega podjetja Ptuj in sarajevskega Euroasfalta.

Čelne cestninske postaje Drnovo in stranske na priključku Krško bodo združili s preplastitvijo nekaj manj kot osemkilometrskega odseka vozišča. Pogodbo za obnovo vozišča je Dars sklenil z novomeško družbo CGP v vrednosti 7,9 milijona evrov. Pripravljalna dela so že stekla, promet pa bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Do konca leta bodo odstranili še preostale

V kratkem bodo po napovedih Darsa stekla tudi pripravljalna dela za odstranitev in preureditev območja čelne cestninske postaje Videž in tamkajšnje stranske cestninske postaje Kozina. Pogodba za odstranitev in preureditev območja preostalih primorskih cestninskih postaj Videž, Bazara, Senožeče, Divača, Kozina in sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Senožeče, Divača in Kozina je Dars prav tako sklenil pred kratkim. Dela bo izvedel konzorcij podjetij CPK, Kolektor CPG in GVO, pogodbena vrednost pa znaša slaba 6,2 milijona evrov.

Jeseni Dars načrtuje še obnovo nekaj manj kot štirih kilometrov cestišča na obeh polovicah hitre ceste na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici. Hkrati pa bodo odstranili čelno cestninsko postajo Bazara in preuredili njeno območje.

Letos bodo odstranili še cestninske postaje Pesnica, Dragotinci, Prepolje, Kompolje, Dob, Blagovica sever, Blagovica jug, Lukovica sever, Lukovica jug, Krtina sever in Krtina jug.

Del postaj že odstranjenih

Rušitev cestninskih postaj na slovenskem avtocestnem omrežju je sicer posledica uvedbe novega sistema DarsGo, ki je zaživel aprila lani. Dars je leta 2018 že porušil in rekonstruiral vozišča na območjih cestninskih postaj Torovo na gorenjski avtocesti in Log, Nanos ter Dane na primorskem avtocestnem omrežju.

Poleg omenjenih čelnih so bile lani odstranjene še stranske cestninske postaje na petih avtocestnih priključkih primorske avtoceste, in sicer Unec-sever, Unec-jug, Razdrto-sever, Razdrto-jug, Postojna-sever, Postojna - jug ter cestninski postaji Vrhnika in Logatec. Ob tem so na Darsu obnovili 12 kilometrov smernih vozišč avtocest.