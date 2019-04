Na cestah bo gneča, preverite, kje so mogoči zastoji

Pred nami so velikonočni in prvomajski prazniki, zato lahko na avtocestah pričakujemo povečan promet.

Pred nami so velikonočni in prvomajski prazniki, zato lahko na avtocestah pričakujemo povečan promet. Foto: Daniel Novakovič/STA

Že danes in jutri bo predvidoma močno povečan promet predvsem med Avstrijo in Italijo proti Hrvaški ter na obalnih cestah in na mejnih prehodih s Hrvaško (Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Sečovlje, Dragonja). Zaradi omejitev med prazniki se bo pred koncem tedna predvsem na avtocesti med Italijo in Madžarsko povečalo tudi število tovornih vozil.

Foto: DARS Kje bo med prazniki na cestah največ turistov?

Na velikonočni ponedeljek in tudi v torek bo močno povečan promet popoldne, zlasti iz turističnih krajev proti urbanim središčem ter od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Največje zgostitve lahko pričakujemo na primorski avtocesti proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti do Karavank ter na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Promet se bo dodatno upočasnil in zgostil zaradi delovnih zapor ob odstranjevanju cestninskih postaj.

V četrtek, 25. aprila 2019, je praznik in konec počitnic v Italiji. Že dan prej bo zato povečan promet tovornih vozil na avtocesti od Madžarske proti Italiji.

Pri Darsu obljubljajo, da do konca prvomajskih praznikov na avtocestnem križu ne bodo odpirali novih delovišč. Trenutnih začasno ni mogoče odstraniti, zato bo promet oviran na spodaj navedenih odsekih.

Dolenjska avtocesta



Na avtocesti A2 potekajo dela preplastitve nekaj manj kot osem kilometrov vozišča (v obeh smereh) med Dobruško vasjo in Drnovim ter priključkom Drnovo, s temi deli in delovno zaporo sta združeni tudi odstranitev tamkajšnjih cestninskih postaj in preureditev njihovih območij (čelne cestninske postaje Drnovo in stranske na priključku Krško). Promet bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje, dela bodo v celoti končana predvidoma sredi junija letos.



Štajerska avtocesta



Na delu odseka avtoceste A1 med Vranskim in Šentrupertom je promet urejen po dveh zoženih pasovih tako proti Mariboru kot proti Ljubljani zaradi del v sklopu odstranjevanja tamkajšnje cestninske postaje, ki so združena z obnovo približno štirih kilometrov vozišča v obeh smereh. Takšna prometna ureditev bo trajala predvidoma do 6. maja 2019, nato bo promet urejen samo po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Dela bodo v celoti končana predvidoma v drugi polovici julija letos.



Primorska avtocesta



Na območju cestninske postaje Videž promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje zaradi del v sklopu odstranjevanja tamkajšnje cestninske postaje.



Vipavska hitra cesta



Predvidoma do začetka junija je predvidena popolna zapora dela hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi (Italiji) zaradi zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite. Promet je v razdalji približno sedmih kilometrov urejen večinoma po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.