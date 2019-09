Košarkarske legende za večjo varnost v prometu #video

Pri Agenciji za varnost prometa želijo v Evropskem tednu mobilnosti opozoriti na ključne dejavnike, ki najbolj vplivajo na nastanek prometnih nesreč. Tokrat so jim na pomoč priskočile tri košarkarske legende, Marko Milič, Sani Bečirović in Boštjan Nachbar, ter na drugačen način pokazale na neprimerno uporabo mobilnih telefonov v prometu, neprilagojeno hitrost, neuporabo varnostnih pasov in neprimerno obutev med vožnjo.

Ali med športom govorite po mobilnem telefonu?

Agencija za varnost prometa s številnimi akcijami opozarja posamezne deležnike na ključne dejavnike tveganja za nastanek prometnih nesreč, kot so uporaba mobilnih telefonov v prometu, neprilagojena hitrost in neuporaba varnostnih pasov. V času Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, in Evropskega dneva brez smrtnih žrtev na cestah, ki bo 26. septembra, ter v prizadevanjih za večjo prometno varnost je agencija skupaj s košarkarskimi legendami Sanijem Bečirovićem, Markom Miličem in Boštjanom Nachbarjem posnela niz videov.

V njih nekdanji košarkarji na sproščen način opozarjajo udeležence v prometu, da je za nastanek nesreče dovolj že na videz neznatna človeška napaka, dovolj je le stotinka sekunde, saj že samo s pogledom na mobilni telefon ali prehitro vožnjo lahko nekomu močno spremenimo ali vzamemo življenje.

Foto: AVP

Sani Bečirović: "Uporaba varnostnega pasu ščiti pred posledicami prometne nesreče in lahko reši vaše življenje. Pred vožnjo se vedno pripnem in poskrbim, da so vsi potniki v vozilu varno pripeti. O pomenu pravilne uporabe otroških sedežev in varnostnega pasu učim tudi svoja otroka. Vozite varno in odgovorno!"

Marko Milič: "Uporaba mobilnega telefona med vožnjo pomembno zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu in podaljšuje reakcijski čas voznika. Med vožnjo ne uporabljam mobilnega telefona, saj se zavedam tveganja, ki ga prinaša za varno udeležbo v prometu, ne glede na to, ali smo vozniki, kolesarji ali pešci. Vedno spremljajte dogajanje okrog sebe in vozite pametno!"

Boštjan Nachbar: "Prehitra vožnja je lahko usodna. Upoštevajte cestnoprometne predpise, prilagodite vožnjo razmeram na cesti in vozite odgovorno! S hitrostjo so povezani še drugi dejavniki, kot so nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in prekratka varnostna razdalja. Sam upoštevam pravila in vozim strpno, zato tudi vas pozivam k varni in odgovorni vožnji, saj tako lahko preprečimo marsikatero nesrečo."