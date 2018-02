Kaos na cestah. Največ težav imajo vozniki na štajerki. #video #foto

Sneženje, ki je zajelo državo, že vpliva na razmere v cestnem prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava oviran promet v smeri proti Mariboru, zastoji pa zaradi prometne nesreče nastajajo tudi med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Nastal je pet kilometrov dolg zastoj.

Vozni pas je medtem zaprt na podravski avtocesti pred cestninsko postajo Dragotinci v smeri Maribora. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju.

Zaradi prevrnjenega tovornega vozila je zaprta tudi cesta Žetale–Rogatec, zaprte pa so tudi glavne ceste Celje–Šmarje pri Jelšah pri Stopčah, Ptuj–Ormož pri Cvetkovcih in Dravograd–Maribor na odseku Radlje ob Dravi–Muta.

Na Primorskem promet ovira burja

V Vipavski dolini razmere v prometu kroji burja. Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je tako prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zimske in snežne razmere v prometu

Zaradi snežnih razmer so na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Korensko sedlo obvezne verige. Zaprta je tudi cesta Dragarji–Osilnica, medtem ko prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Godovič–Črni Vrh–Col–Ajdovščina.

Zaradi zimskih razmer na Hrvaškem velja prepoved za tovorna vozila na mejnem prehodu Petišovci, prepoved za priklopnike in polpriklopnike na mejnih prehodih Babno Polje, Podplanina in Petrina ter prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na mejnem prehodu Metlika. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnem prehodu Obrežje.

Ponekod po Sloveniji sneži, sneg se oprijemlje cestišč. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so daljši potovalni časi. Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

