Sneženje zajelo večino Slovenije, ponoči na vidiku večja pošiljka snega

Danes bo oblačno, občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem bo večinoma suho. Popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno ponehale. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Veter bo popoldne nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V noči na petek se bo sneženje od juga nekoliko okrepilo in zajelo vso Slovenijo. Foto: Ana Kovač

Po podatkih agencije za okolje (Arso) je sneženje že zajelo večji del države. Trenutno najmočneje sneži na Celjskem, Kočevskem, Koroškem in v Beli krajini. Sneži tudi na Štajerskem, v Pomurju, na Gorenjskem, Notranjskem in v Ljubljani.

V noči na petek se bo sneženje od juga spet nekoliko okrepilo in zajelo vso Slovenijo. Le ob morju in ponekod na Goriškem bo večinoma deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem od 0 do 4 stopinje Celzija.

Ob jasnih in mirnih nočeh tudi do -20 stopinj Celzija



Izračuni meteoroloških modelov zadnjih nekaj dni kažejo na izrazito ohladitev ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna. Tudi po nižinah v notranjosti bo nekaj dni temperatura zraka ostala ves dan pod ničlo, ob morebitnih jasnih in mirnih nočeh pa se lahko ohladi pod -15 ali celo -20 stopinj Celzija.

Najmočnejši sunki burje nad 120 kilometrov na uro

Jutri bo oblačno. Občasno bo snežilo, ob morju in na Goriškem rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Vremenoslovci opozarjajo, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegli hitrost 120 kilometrov na uro.

Na Primorskem bodo v soboto najmočnejši sunki burje presegli hitrost 120 kilometrov na uro. Foto: Bojan Puhek

Padavine bodo do sobotnega jutra večinoma ponehale

V noči na soboto bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. V soboto čez dan bo v notranjosti Slovenije oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo sprva občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem se bo čez dan delno zjasnilo.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.