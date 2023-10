Kako varni so pešci? Letos sedem umrlih, kje so vzroki?

Pred dvajsetimi leti je na slovenskih cestah letno izgubilo življenje približno 250 pešcev. Letos je bilo do 10. oktobra na slovenskih cestah 396 prometnih nesreč z udeležbo pešca. Življenje je izgubilo sedem pešcev, 56 je bilo hudo telesno poškodovanih in 310 lažje telesno poškodovanih.

Pešci so najbolj ogroženi prav v naseljih, kjer se zgodi 86 odstotkov vseh hudih telesnih poškodb in 58 odstotkov smrti pešcev, je na današnji novinarski konferenci opozorila vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa (AVP) Dragica Sternad Pražnikar. Delež pešcev, ki so sami povzročitelji smrtne prometne nesreče, se giblje okrog 30 odstotkov.

Veliko prečkanja ceste zunaj označenih prehodov

AVP je predstavila rezultate najnovejše mednarodne raziskave ESRA3, v kateri je sodelovalo 42 tisoč udeležencev v prometu iz 22 evropskih držav, vključno s Slovenijo. Kar 68,2 odstotka slovenskih anketirancev je priznalo, da so v obdobju zadnjih 30 dni cesto prečkali zunaj prehoda. Med hojo je 61,9 odstotka anketiranih pešcev v Sloveniji na mobilnem telefonu bralo sporočila ali preverjalo družbena omrežja, uporabo slušalk pa priznava 29,3 odstotka slovenskih anketirancev.

"Poglaviten vzrok prometnih nesreč je neprilagojena hitrost. Zato je še toliko bolj skrb vzbujajoče, da so slovenski vozniki v navedeni mednarodni raziskavi na vseh štirih segmentih, ki se nanašajo na prekoračitev omejitve hitrosti, svoje ravnanje v zadnjih 30 dneh ocenili precej slabše, kot znaša povprečje EU22," je ob tem poudarila Sternad Pražnikarjeva.

Število umrlih pešcev na slovenskih cestah ne sledi nacionalni strategiji o prometni varnosti. Pred petimi leti je število umrlih že presegalo cilje, a v zadnjih letih je število žrtev spet naraslo. Izjema je bilo koronsko leto 2020, ko je bilo prometa neprimerljivo manj. V zadnjih dveh letih je na cestah umrlo po 15 ljudi.

Koliko je kršitev?

"V letu 2023 je bilo do začetka oktobra pri pešcih ugotovljenih 2.405 prekrškov, med katerimi izstopa nepravilno prečkanje vozišča ter neupoštevanje rdeče luči. V enakem obdobju leta 2022 je bilo pri pešcih ugotovljenih 2.474 prekrškov, v celotnem letu 2022 pa 3.514 kršitev. V enakem obdobju leta 2021 je bilo pri pešcih ugotovljenih 3.113 prekrškov, v celotnem letu 2021 pa 3.739 kršitev," poudarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP).