Jutri začetek prenove kaotičnega križišča v Ljubljani

Nenavadno križišče petih cest in treh prehodov za pešce

Jutri se začne prenova enega bolj zapletenih križišč v Ljubljani na Zaloški cesti med Vevško in Kašeljsko cesto. Do junija bo tam predvidoma nastalo krožišče, ki bo nadomestilo zdajšnje križišče petih cest na različnih ravneh. Zaradi take ureditve se je tu v preteklosti že zgodilo več trčenj, predvsem pa je križišče problematično v času prometnih konic.

Tam se v enem križišču stika pet cest, poleg tega pa so v njem še trije prehodi za pešce. Ker na križišču ni semaforjev, niti ni postavljeno nikakršno ogledalo za boljšo preglednost, se morajo vozniki pač znajti po svoje.

Začetek del pri Mestni občini Ljubljana (MOL) pogojujejo z ustreznimi vremenskimi razmerami. Prvotno so nameravali dela končati do konca poletja, zdaj pa so rok skrajšali do letošnjega junija.



Poleg krožišča bodo uredili tudi dvopasovno cesto z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicama in hodnikoma za pešce. Obnovili bodo tudi kanalizacijo, vodovod, plinovod, telekomunikacijske vode in elektrokabelsko kanalizacijo s priključki. Vrednost del, ki jih bo izvajal KPL, d. d., znaša tri milijone evrov.

