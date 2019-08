Hrvati svarijo pred prometnim kaosom, kako bo v Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden se bodo tokovi zaradi počitnic v tujini nekoliko spremenili. Štajerska avtocesta bo bolj obremenjena od gorenjske. Kolone vozil se bodo vile od Italije proti Romuniji, torej po vipavski hitri cesti, primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico ter naprej po štajerski avtocesti do mejnega prehoda Šentilj.

"Zastoje pričakujemo na vseh mednarodnih mejnih prehodih s Hrvaško (v Istri, Starod, Jelšane, Obrežje, Gruškovje) in na Karavankah. Čakalne dobe bodo znašale najmanj 30 minut," opozarjajo pri Darsu.

Hrvaški avtoklub (HAK) opozarja, da se bo ta konec tedna število avtomobilov povečalo tudi zaradi hrvaškega državnega praznika v ponedeljek. Mnogi bodo tako izkoristili podaljšan konec tedna. Danes popoldne pričakujejo povečano gostoto vozil na avtocesti A3 od Bregane proti srbski državni meji, popoldne pa v smeri morja (A1 Zagreb-Split-Ploće in A6 Zagreb-Reka). Enako velja tudi za cestninske postaje na tej poti, prehode državne meje in čakališča pred vstopnimi točkami na trajekte. Ti bodo vozili po rednem urniku, po potrebi pa bodo uvedli še dodatne prevoze, dodajajo pri HAK.

Kje bodo potekala vzdrževalna dela v Sloveniji?

Jutri bo med 4.30 in 23.00 zaradi popravila vozišča v razcepu Koseze zaprt pospeševalno-zaviralni pas, ki vodi proti priključku Podutik na severni ljubljanski obvoznici; priključek Podutik bo odprt.

Sočasno bo zaprt tudi vozni pas iz smeri Brda na zahodni ljubljanski obvoznici proti razcepu Koseze oziroma Podutiku na severni ljubljanski obvoznici, tako da se bodo nanj lahko vključevali le uporabniki iz smeri gorenjske avtoceste. V območju delovne zapore bo hitrost omejena na 60 kilometrov na uro.

V nedeljo bosta med 4.30 in 23.00 zaprta vozni in zaviralni pas na odseku severne ljubljanske obvoznice H3 med razcepom Zadobrova in priključkom Šmartinska v smeri zahoda. Zaprt bo tudi krak A priključka Leskoškova, obvoz bo mogoč prek krožišča Tomačevo. Hitrost v območju zapore bo omejena na 60 kilometrov na uro.

Do 11. avgusta bo na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo promet v razdalji sedem kilometrov urejen večinoma po polovici hitre ceste. Tam gradijo poskusna polja protivetrne zaščite.

Na delu odseka avtoceste A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekajo dela odstranitve in preureditve območja cestninske postaje Tepanje. Promet je na razdalji približno dveh kilometrov urejen le po eni polovici avtoceste, z menjavanjem pasov po sistemu 2 + 1 (dva pasova v eno smer vožnje in eden v obratno smer) glede na prometne tokove. V konicah je pričakovati zastoje predvsem v smeri prometa po enem pasu.

Predvidoma do 10. avgusta 2019 bo na priključku Slovenske Konjice zaradi del odstranitve cestninske postaje Slovenske Konjice in obnove vozišča zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani, predvidoma do 12. avgusta 2019 izvoz z avtoceste iz smeri Maribora.