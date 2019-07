Gneča in zastoji: poznate to cesto, ki vas pelje mimo njih? #foto

Danes in jutri lahko mimo Ljubljane proti Primorski pričakujemo močno povečan promet in s tem tudi zastoje. Prvi kritični odsek je že razcep Kozarje pri Ljubljani. Kako se vsaj delno izogniti zastojem?

Ta konec tedna bodo avtoceste po Nemčiji, Avstriji, Sloveniji in naprej proti Hrvaški polne turistov. Še zadnji dve nemški zvezni deželi sta zakorakali v obdobje počitnic in zato prek Slovenije že danes pričakujemo zelo povečano gostoto prometa. To velja predvsem za gorenjsko avtocesto in enega od najbolj kritičnih odsekov, to je zahodni krak avtoceste mimo Brda pri Ljubljani ter razcep Kozarje.

Dodatna težava bodo ta konec tedna vzdrževalna dela na omenjenem razcepu. Do nedelje zvečer (23.00) bo namreč tam zaprt krak, ki iz smeri gorenjske ceste pelje na severno ljubljansko obvoznico.

Tam bodo danes dopoldne neizogibni zastoji, močno povečana gostota vozil pa bo tudi naprej po primorski avtocesti vsaj do Vrhnike in Logatca. V nedeljo se bo položaj prezrcalil na nasprotno stran avtoceste.

Predvsem danes je treba opozoriti tudi na povečan promet iz smeri Maribora proti Gruškovju.

Cesta med Uncem, Rakekom in Logatcem lahko reši v primeru zastoja na primorski avtocesti. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj kritično je od Kozarij v Ljubljani do Postojne

Med Ljubljano in Primorsko je več obvoznih cest, ki pa so jih v zadnjih letih s pomočjo modernih navigacijskih sistemov spoznali tudi že številni tujci.

Eden od takih je umik kritičnemu razcepu Kozarje iz smeri Gorenjske. Izvoz Brdo, nato mimo tehnološkega parka do Viča. Od tam naprej spet na avtocesto ali pa skozi mesto po Tržaški ulici do Brezovice (izvoz na avtocesto), morda kar do Vrhnike.

V primeru zastojev med Brezovico in Vrhniko (ti realno na take dneve lahko nastanejo že zaradi enega ustavljenega vozila na odstavnem pasu) je mogoč obvoz z Brezovice proti Horjulu in nato do Vrhnike. Iz smeri ljubljanske severne obvoznice je dobro izbrati tudi cesto proti Toškemu čelu, ki pripelje na omenjeno cesto proti Horjulu.

Poznate obvoz iz Logatca prek Rakeka do Unca?

Ti obvozi so namenjeni predvsem gneči na Kozarjah in na začetnem delu primorske avtoceste. Gneča pogosto nastane tudi na odseku od Unca proti Postojni. En obvoz je mogoč prek izvoza Unec in Planine pri Postojni (po planinskih "ridah" do Postojne), na tem odseku pa je treba omeniti še obvoz med Logatcem in Uncem. Ta odsek je v obe smeri pogosto kritičen. Skoraj vzporedna cesta namreč vodi z Unca do Rakeka, nato pa ostro nazaj proti Logatcu. Tja se pripeljete v neposredno bližino avtoceste (na najbližje krožišče).

Kakšna je vaša strategija v primeru zastojev na avtocesti? Počakam v zastoju, to je pogosto najhitrejša pot 0,00% +

Izberem prvi izvoz, poiščem obvozne ceste 0,00% +

Izogibam se avtocesti, že od doma izberem pot po alternativnih stranskih cestah 0,00% +

Preizkus vozniške strpnosti, najbolj nevarno ustavljanje na odstavnem pasu

V poletnih mesecih je na avtocestah še posebej potrebna strpnost voznikov in v marsikaterem položaju tudi njihova ustrezna razsodnost. To velja predvsem za ustavljanje na odstavnem pasu, zaradi katerega se je v zadnjem obdobju pripetilo že več prometnih nesreč.

Ustavljanje na odstavnem pasu je dovoljeno le v primeru sile in nudenja pomoči. Odstavni pas ni namenjen niti prehitevanju počasnejšega toka vozil na obeh prometnih pasovih.

"Vpliv visokih temperatur, neprilagojena hitrost, gost promet, pomanjkanje časa ali izkušenj ter utrujenost so tisti dejavniki, ki povečujejo nestrpnost, zmanjšujejo pozornost, povečujejo lažni občutek varnosti ter zmožnost prilagajanja hitrosti in varnostne razdalje," opozarjajo na Darsu.

Video - ne pozabite na reševalni pas

➡️ Na odstavnem pasu ukrepajmo pravilno.

➡️ Vožnja po odstavnem pasu avtoceste je prepovedana.

➡️ Poskrbite za svojo in varnost potnikov. pic.twitter.com/nEqzi487JG — Družba za avtoceste (@DARS_SI) July 23, 2019

[❗] Na odstavnem pasu niste varni! V kolikor se morate ustaviti ❌, ukrepajte pravilno:

1. vklopite varnostne utripalke

2. oblecite odsevni telovnik

3. postavite varnostni trikotnik

4. za klic pomoč uporabite SOS 🆘stebriček

Varno na poti. pic.twitter.com/y9kwRm6lZU — Družba za avtoceste (@DARS_SI) July 23, 2019

Vzdrževalna dela – osrednja Slovenija



Danes bo do 23. ure na odseku avtoceste A1 med Zadobrovo in Šentjakobom v razcepu Zadobrova proti Mariboru (na kraku, ki iz severne ljubljanske obvoznice H3 vodi na štajersko avtocesto A1) zaprt vozni pas zaradi popravila vozišča, promet bo na razdalji približno 300 m urejen po zoženem prehitevalnem pasu.



Jutri bo zaradi popravila vozišča med 4.30 in 23. uro na odseku severne ljubljanske obvoznice H3 Zadobrova–Šmartinska proti Bežigradu zaprt vozni pas, promet bo na razdalji približno 300 m urejen po zoženem prehitevalnem pasu. V tej smeri bo na zaprt tudi izvoz Nove Jarše (Leskoškova), obvoz bo mogoč prek krožišča Tomačevo.



Vzdrževalna dela – štajerska avtocesta



Predvidoma do 1. avgusta 2019 bo na odseku avtoceste A1 med priključkoma Celje vzhod (Ljubečna) in Dramlje proti Mariboru v razdalji približno 500 m ter na odseku avtoceste A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru v razdalji približno 200 m promet potekal po dveh začasnih zoženih pasovih zaradi sanacije dilatacijskih stikov na viaduktih.



Na odseku avtoceste A1 med Vranskim in Šentrupertom je zaradi odstranjevanja cestninske postaje in obnove cestišča delovna zapora dolga približno štiri kilometre. Dela bodo predvidoma končana v prvi polovici avgusta letos.



Vzdrževalna dela – dolenjska avtocesta



Do predvidoma konca avgusta 2019 bo na odseku avtoceste A2 med Ivančno Gorico in Bičem v obeh smereh promet oviran na območju cestninske postaje Dob, kjer se nadaljujejo dela odstranitve cestninske postaje in preureditve območja.



Na delu odseka avtoceste A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami izvajajo dela odstranitve in preureditve območja cestninske postaje Tepanje. Promet je na razdalji približno 2 km urejen le po eni polovici avtoceste, z menjavanjem pasov po sistemu "2 + 1" (dva pasova v eno smer vožnje, eden v obratno smer) glede na prometne tokove. V konicah je mogoče pričakovati zastoje predvsem v smeri prometa po enem pasu.



Vzdrževalna dela – vipavska hitra cesta



Predvidoma do 11. avgusta 2019 bo na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo promet v razdalji 7 km urejen večinoma po polovici hitre ceste dvosmerno (po enem pasu v vsako smer vožnje) zaradi zgraditve poskusnih polj protivetrne zaščite.