Drage slovenske avtoceste: Nemci in vzhodnjaki doma plačajo manj

Slovenski avtocestni kraki so sicer kratki, posamezni kilometer za domače in tuje tovornjakarje pa bistveno dražji kot v tujini. Ne le v primerjavi z vzhodno Evropo, temveč tudi Nemčijo.

Foto: Gregor Pavšič

Danes rušijo prvo cestninsko postajo, to je urnik del #video

Nemci tudi s 50-odstotno podražitvijo cestnin ne bi dosegli Slovenije

V Nemčiji bodo od 1. julija obseg cest, za katere je pri tovornem prometu treba plačati cestnino, povečali s 15 na okrog 55 tisoč kilometrov. Nemški prevozniki opozarjajo, da se bodo prevozi zato precej podražili. Trenutno cestnina predstavlja okrog deset odstotkov celotnega stroška transporta. Zaradi potrebnih vlaganj v cestno infrastrukturo je nemška vlada naročila študijo za potrebne ukrepe, ki predvidevajo tudi dvig cestnin za tovorna vozila. Če bi te predloge sprejeli, bi se cestnina za primerljive tovornjake povišala za približno polovico.

Voznik tovornjaka s štirimi osmi, maso 18 ton in motorjem Euro6 bi namesto zdajšnjih 11,7 evra za prevoženi kilometer po novem plačal 18,7 evra. Kljub taki podražitvi bi bil za tovornjakarja kilometer v Nemčiji precej cenejši kot v Sloveniji.

Vožnja s tovornjakom po Sloveniji je postala dražja

V Sloveniji je začelo veljati elektronsko cestninjenje za uporabo avtocestnega križa. To velja za vozila, ki imajo največjo dovoljeno maso (NDM) nad 3.500 kilogramov. Vlada je višino cestnin za posamezne odseke določila letos februarja, ko se je uporaba avtocest za tovornjake podražila za tri odstotke.

Vlada je določila infrastrukturno pristojbino za kilometer prevožene razdalje. Tovorna vozila so glede na maso in število osi razdeljena v skupini R3 in R4. Za prve izhodiščna pristojbina znaša 20, za druge pa 42 centov. Za tovorna vozila z motorji normativov od Euro 4 se ta pristojbina z določenimi dejavniki zniža. Kdor ima modernejši, to je do okolja prijaznejši motor, plača manj.

Nemško ministrstvo želi približno za polovico povišati cestnine za tovornjake, kar bi namenili potrebnim vlaganjem v infrastrukturo. Od 1. julija bodo tovornjakarji cestnino plačali že na 55 tisoč kilometrih nemških cest. Foto: Wikimedia Commons

Prevoženi kilometer avtoceste z modernim tovornjakom vlačilcem stane 31 centov

Voznik tovornjaka, ki ima skupaj s priklopnikom vsaj štiri osi in najnovejši motor Euro 6, bi za kilometer avtoceste v Sloveniji plačal slabih 31 centov. Tovornjak z motorjem Euro 5 bi na kilometer plačal 36 centov, tovornjak z motorjem Euro 4 pa skupno že več kot 41 centov. Cena za prevoženi kilometer je enaka ne glede na odsek avtoceste oziroma regijo.

Vzhodnoevropske cestnine precej cenejše

Cestnina v mnogo vzhodnoevropskih državah je precej cenejša. Na Češkem bi tovornjak s štirimi osmi in motorjem Euro 6 za kilometer plačal 16 centov, na Slovaškem 14 centov, na Poljskem pa vsega šest centov. V prvih dveh državah je kilometer vožnje po avtocesti torej za primerljiv tovornjak polovico cenejši kot v Sloveniji.

Temu lahko prištejemo še dražje dizelsko gorivo v Sloveniji kot v vzhodnoevropskih državah. Na Madžarskem ali Češkem bi 900 litrov za tovornjak stalo od 50 do sto evrov manj kot na bencinski črpalki v Sloveniji.