Septembra je bil na družbenih omrežjih objavljen posnetek vožnje 17-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je sedel kar na sopotnikovem sedežu, z eno roko držal volan in hitrost vožnje uravnaval s tempomatom. Njegovo predrzno in brezobzirno vožnjo po državni cesti, ki bi se lahko končala tragično, je snemal potnik v vozilu, so sporočili s Policijske uprave Maribor.