Prijeli opitega voznika, ki je v lokalu grozil z globami

Koroški policisti so v nedeljo pozno zvečer obravnavali 30-letnega voznika osebnega vozila z Raven na Koroškem, ki je med vožnjo uporabljal modre rotacijske luči in se lažno izdajal za uradno osebo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel moški 1,3 promila alkohola v krvi. Policisti so ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.