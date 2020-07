Znani prvi podatki: kakšen voznik si želi novega volkswagna?

Potem, ko so svoja naročila oddali vsi tisti, ki so prednaročili ID.3 in so se uradno odprla naročila tudi za vse preostale kupce, je Volkswagen razkril nekaj zanimivih podatkov. ID.3 je bil zaradi številnih prednaročil in hkratnega vplačila rezerviranih avtov nekaj trenutkov celo najbolje prodajani avto v Nemčiji, velika večina kupcev pa je mladih tehnološko usmerjenih moških, ki si še nikoli niso lastili Volkswagnovega avta.

Kot je za Financial Times dejal Jürgen Stackmann, vodja prodaje pri Volkswagnu, so kupci ID.3 za približno deset let mlajši, kot je povprečen profil (58 let) njihovih kupcev v Evropi. Nemci so nad mlajšimi kupci navdušeni, še bolj pa jih veseli, da so prejeli 37 tisoč prednaročil modela, od tega jih kar 85 odstotkov prej ni imelo v lasti njihovega avtomobila.

Do konca leta bodo številko podvojili

Ravno zaradi teh novih mladih kupcev, ki so prvič prišli k znamki, mora ID.3 upravičiti pričakovanja ter tako obdržati zaupanje novih Do konca leta želijo pri Volkswagnu kupcem dostaviti med 60 in 70 tisoč modelov ID.3 in to kljub začetnim težavam s programsko opremo. Foto: Gregor Pavšič kupcev. A začetek je bil vse prej kot lahek, saj so programske težave lansiranje modela premaknile v september oziroma oktober, vse funkcije pa bodo omogočene šele ob koncu leta ali na začetku prihodnjega leta.

Kljub tem težavam in zamiku dobave bodo pri Volkswagnu do konca leta kupcem dostavili med 60 in 70 tisoč avtov. Večina se jih bo vozila v mestih in predmestjih, kot so navedli Nemci pa je večina naročnikov kupovala drugi avtomobil v gospodinjstvu.

Subvencijo ponuja tudi sam Volkswagen

Kupci v Nemčiji lahko dobijo ID.3 kar 9.480 evrov ceneje, saj jim država da šest tisoč evrov, dodatnih 3.480 evrov subvencije pa kupcem da še sam Volkswagen. Cene se v Sloveniji za model s posebnim paketom 1st edition začnejo pri 33.750 evrih z že upoštevano eko subvencijov v višini šest tisoč evrov. Z nadgradnjo paketa v 1st edition plus se cena dvigne na 39 tisoč evrov, z izbiro popolno opremljenega avta, ki ga prinaša paket 1st edition max, pa se cena dvigne na 45 tisoč evrov.