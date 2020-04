Znani prvi podatki in ocene: svet avtomobilov je dobil resen udarec

Zaprtje avtomobilskih tovarn in salonov je že močno vplivalo na prodajne rezultate v mesecu marcu. Letos so v Evropi po ukrepih proti širitvi okužb s koronavirusom izdelali 1,2 milijona avtomobilov manj od načrtovanega, več kot milijon ljudi pa je omejitve poslovanja neposredno občutilo. Prodaja na večjih trgih, kot so Italija, Francija in Španija, je marca padla za vsaj dve tretjini.

Medtem ko večina avtomobilskih tovarn v Evropi še vedno stoji, so pri združenju evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) naredili dozdajšnji pregled vpliva krize na račun zaposlenih v neposredni avtomobilski industriji (dobavitelji niso všteti) in količino manj izdelanih avtomobilov. Do konca marca so v Evropi po njihovi oceni izdelali 1,2 milijona osebnih avtomobilov manj kot bi jih sicer, omejitve proizvodnje pa so vplivale na skupno 1,1 milijona zaposlenih.

Najbolj so krizo občutili v Nemčiji, kjer primanjkljaj izdelanih avtomobilov presega 359 tisoč vozil in več kot pol milijona zaposlenih.

Pregled okvirnega vpliva omejitev zaradi koronavirusa covid-19 na avtomobilsko industrijo v Evropi:

Zaposleni Proizvodnja Avstrija 14.307 16.289 Belgija 14.600 17.635 Hrvaška 500 / Češka 45.000 83.863 Finska 4.500 11.222 Francija 90.000 113.200 Nemčija 568.518 359.287 Madžarska 30.000 34.698 Italija 69.382 78.434 Nizozemska 13.500 16.511 Poljska 17.284 43.521 Portugalska 7.171 18.117 Romunija 20.000 26.124 Slovaška 20.000 52.411 Slovenija 2.890 8.950 Španija 60.000 237.806 Švedska 67.000 18.253 Velika Britanija 65.455 94.717 SKUPAJ (EU+VB) 1.110.107 1.231.038

Vir: ACEA

Volkswagen bo obdržal svoje tovarne zaprte vsaj do 19. aprila. Foto: Reuters

Vodstvo ACEA tudi s pismom na vrh Evropske komisije

"Naš prvi cilj se je odzvati na to krizo, ki je nenadoma udarila in povsem ustavila avtomobilsko industrijo. Česa takega ta sektor ni še nikoli doživel. Naša prva prioriteta je skrb za zdravje skoraj 14 milijonov Evropejcev, ki neposredno ali posredno delajo v tem sektorju," je dejal Eric-Mark Huitema, generalni direktor ACEA.

Huitema je v imenu ACEA naslovil pismo na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. V njem je poudaril, da bo del podjetij brez denarja za poslovanje ostal v nekaj tednih in da potrebujemo usklajen načrt reševanja stabilnosti sektorja. Pri tem je poudaril pomoč vnovičnemu zagonu avtomobilske industrije tudi v luči širšega vzpona gospodarstva po koncu krize. Evropska unija je sicer prek različnih finančnih inštitucij sicer že napovedala pomoč evropskemu gospodarstvu.

Italijanski avtomobilski trg je marca kriza že prizadela, prodaja je padla za kar 86 odstotkov. Foto: Reuters Prodaja na največjih trgih padla za vsaj dve tretjini

Močne omejitve poslovanja trgovin se bodo poznale tudi pri prodajnih številkah na evropskem avtomobilskem trgu. V Italiji je marca prodaja novih avtomobilov padla za 86 odstotkov in že danes je znano, da bo letna prodaja na tem trgu letos padla za vsaj tretjino. V Franciji so bili rezultati podobni, prodaja je upadla za 72 odstotkov, v Španiji pa za 69 odstotkov. Podatkov za Slovenijo še ni na voljo.

Volkswagen bi moral proizvodnjo v Nemčiji obuditi 9. aprila, a bodo zaradi majhnega povpraševanja in težav pri sodelovanju z dobavitelji zaprtje vseh tovarn podaljšali vsaj do 19. aprila. Ta odločitev v Nemčiji vpliva na okoli 80 tisoč zaposlenih.