Znana je oblika novega “Volkswagnovega” forda

Ford je do leta 2030 v Evropi napovedal popoln prehod na električna vozila in za zdaj je tak načrt močno odvisen od sodelovanja z Volkswagnom. Pri Fordu bodo namreč za nove modele uporabili Volkswagnovo električno platformo MEB. Ta bo omogočila precej hitrejši (in cenejši) prihod povsem novih vozil. V tovarno v Kolnu, kamor bodo za preobrazbo v nov evropski “elektrifikacijski center”, bodo pri Fordu namenili milijardo dolarjev.

Ford čakajo v Evropi velike spremembe. S trga se bo poslovil mondeo. Foto: Gašper Pirman Čez dve leti bodo tam že izdelovali nov električni model. Sodeč po prvih informacijah bo to vozilo, dimenzijsko primerljivo z današnjo pumo ali volkswagnom ID.4. Za razliko od današnjega edinega Fordovega električnega avtomobila mustanga e-mach pa bo to oblikovalsko precej bolj “škatlasto” zasnovan športni terenec.

Z Volkswagnovim ID.4 si bo ta novi ford predvidoma delil medosno razdaljo, ki znaša 2,7 metra. Pričakujemo lahko tudi uporabo istih paketov baterij (kapaciteta 52 ali 77 kilovatnih ur) in moč polnjenja DC do 125 kilovatov.