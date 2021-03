Uradno: Ford po 29 letih ukinja svoj klasični model

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford bo prihodnje leto končal proizvodnjo mondea, enega svojih najbolj tradicionalnih modelov. Ključna razloga sta rast priljubljenosti športnih terencev in zaveza prehodu k povsem električni floti vozil v Evropi po letu 2030.

V spominu bo ostal mondeo v različici ST220. Poganjal ga je trilitrski bencinski motor V6 z močjo 226 "konjev". Foto: Ford Ford je uradno že potrdil nekatere spremembe v ponudbi svojih modelov za bližnjo prihodnost. Tako se že leta 2022 s cest uradno poslavlja mondeo, nekoč eden ključnih in najbolj tradicionalnih modelov te znamke. Ford ga je kot svoj prvi globalni avtomobil predstavil leta 1993 in danes po cestah vozijo že mondei pete generacije.

Pred 20 leti so jih prodali še več kot 86 tisoč, lani v resda kriznem letu le še 2.400. Bil je naslednik sierre in skupno so jih do danes prodali okrog pet milijonov.

Ford je prav tako že potrdil, da mondeo v Evropi ne bo dobil naslednika.

Delež SUV-jev pri Fordu že 39-odstoten

Mondeo je bil avtomobil klasične šole, ki je nastal še pred iznajdbo športnih terencev in križancev. Na voljo je tako v limuzinski kot karavanski izvedbi, Ford je elektrificiral tudi že njegove pogone.

Toda rast prodaje športnih terencev je neizprosna in pri Fordu so različni SUV-ji lani predstavljali že 39 odstotkov vse prodaje. To je bilo osem odstotnih točk več kot leta 2019. Mondeo je tako žrtev splošnih avtomobilskih trendov, a tudi vse širše ponudbe znamke pri lastnih športnih terencih.

Povpraševanje po športnih terencih ne pojenja. Pri Fordu je lani 39 odstotkov kupcev izbralo SUV-ja. Model kot je kuga je dobil tudi že priključno hibridno različico PHEV. Foto: Gašper Pirman

Mustang mach-e je Fordov prvi namenski električni avtomobil. Foto: Ford

Taka odločitev ni zares presenetljiva. Ford je nedavno napovedal drzno strategijo svojega poslovanja v Evropi. Do sredine leta 2026 bodo ponujali še le vozila s povsem električnim ali priključno hibridnim pogonom, leta 2030 pa nato le še povsem električne avtomobile.

Medtem ko za zdaj iz uprave Forda še ni uradnih napovedi, kaj se bo dolgoročno zgodilo z modeloma fiesta in focus, je vsaj za zdaj trdna prihodnost modelov kuga, galaxy in S-max. Vsi trije so dobili tudi že hibridne pogone. Ford bo v Evropi kmalu predstavil tudi prvi namenski električni avtomobil mustang mach-E, čez dve leti pa napovedujejo tudi že svoj prvi velikoserijski električni avtomobil.

Pri Fordu bodo za prehod na elektrificirano prihodnost globalno namenili 22 milijard dolarjev, od tega bodo milijardo dolarjev vložili v tovarno v Kolnu. Tam bodo čez dve leti tudi proizvajali svoj prvi velikoserijski električni avtomobil. Ob tem bodo v tovarni v španski Valenciji začeli izdelovati 2,5-litrski hibridni motor, ki ga uporabljajo za kugo PHEV in hibridne različice kuge, galaxyja in S-Maxa. V španski tovarni bodo ob tem izdelovali še dvolitrski in 2,3-litrski bencinske motorje ecoboost.