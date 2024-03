Znamka, ki ji zaupa Čeferin: štiri leta in že tretji direktor

Aston Martin je leta 2020 s prevzemom več kot 20 odstotkov delnic v last dobil kanadski milijarder Lawrence Stroll, ki bo zdaj na čelo podjetja namestil že tretjega izvršnega direktorja. Po Tobiasu Moersu in Amedeu Felisi bo prestižno znamko vodil Adrian Hallmark. Ta je do zdaj delal pri Bentleyju, s katerim se je sporazumno razšel. Aston Martina bo Hallmark začel voditi najpozneje s 1. oktobrom.

Aston martina DBX vozi tudi Slovenec Aleksander Čeferin. Fotografija je simbolična. Foto: Aston Martin

Po besedah Strolla je bila naloga Felise, da poskrbi za rast prodaje in poslovanja podjetja. Ta cilj je Italijan izpolnil, novi izvršni direktor pa naj bi izpeljal prehod znamke na novo vodstvo.

Aston Martinu je zahvaljujoč visokim cenam avtomobilov letos uspelo znižati izgube, nedavno pa so v prihodnost potisnili predstavitev svojega prvega električnega avtomobila.

Aston Martin je lani prodal 6.620 avtomobilov (predlani 6.412), z njimi pa ustvaril 1,6 milijarde evrov prihodkov. Po obdavčitvi je dobiček družbe znašal 305 milijonov evrov.