Že jutri predlog ukrepov, ki v Evropi spreminjajo avtomobile?

Evropska komisija bo predvidoma jutri predlagala paket ukrepov za nižanje toplogrednih izpustov iz prometnega sektorja. Do leta 2035 bi radi odpravili neposredne izpuste CO2 pri novih avtomobilih, kar bi pomenilo le še 14 let prodaje klasičnih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Del programa ukrepov so tudi občutne izboljšave polnilne infrastrukture.

Čeprav je danes delež električnih avtomobilov še vedno nizek, je avtomobilska prihodnost videti vse bolj električna. To velja sklepati najprej po odločitvah posameznih avtomobilskih znamk, ki so že začrtale cilje in določile leto, ko bodo prenehale izdelovati klasične avtomobile z bencinskimi in dizelskimi motorji. To so velikoserijske znamke kot so Ford in sicer za leto 2030, že dve leti prej bodo v svoje avtomobile le še elektromotorje vgrajevali pri Oplu. Podobne cilje imajo še nekateri, na primer Jaguar, Volvo in Abarth.

Leta 2030 naj bi bili novi avtomobili znamke Ford v Evropi le še električni. Foto: Gregor Pavšič

Če bodo ti datumi obveljali, se nam obeta zelo pestro avtomobilsko desetletje. Tak prehod bo zahteval velike vložke v tehnološki razvoj posameznih znamk kot tudi polnilne ter splošne električne infrastrukture.

Evropska komisija želi v Evropi močno znižati izpuste CO2 in zato vse bolj zaostruje pogoje za prometni sektor. Cilji so določeni v Pariškem sporazumu, velika večina držav - med njimi tudi Slovenija - je od teh ciljev še močno oddaljena.

Prehod na električna vozila lahko pospeši politika. Evropska komisija bo predvidoma že jutri predstavila osnutek programa, ki predvideva konec prodaje novih bencinskih in dizelskih avtomobilov že za leto 2035. Čez 14 let bi torej po tem načrtu v Evropi lahko kupili le še nov električni avtomobil, je o dokumentiuh osnutka programa poročal Bloomberg.

Električni avtomobili so danes vse bolj omejeni na tiste voznike, ki jih polnijo ponoči doma. Javna polnilna infrasruktura je že predraga, da bi se voznik lahko zanašal le nanjo. Foto: Gregor Pavšič

Električna polnilnica na vsakih 60 kilometrov

Po tem programu bi se morali neposredni izpusti novih avtomobilov in kombijev do leta 2030 znižati za 65 odstotkov, do leta 2035 pa že stoodstotno - oboje velja v primerjavi z današnjimi vrednostmi.

Del programa so tudi direktive s strani Evrope proti posameznim državam članicam, ki bi morale poskrbeti za vlaganja v ustrezno polnilno infrastrukturo.

Program bo prav tako vključeval naslednje ukrepe: delež elektrike iz obnovljivih virov bi morali v Evropi do leta 2030 z današnjih 32 povečati na 40 odstotkov. Vsaka država članica bi morala poskrbeti za polnilnico na vsakih 60 kilometrov pomembnejših avtocest, polnilne postaje za vodikove gorivne celice bi morale biti na voljo vsakih 150 kilometrov.