Združil dva avta, po 17 letih spet v VW #video

Vzeli so tehnično osnovo slovenskega mitsubishi lancerja in nanjo položili atraktivno karoserijo volkswagen pola s Poljske. Nastal je zanimiv Volkswagnov dirkaški prototip, ki ga ima v rokah večkratni državni prvak v reliju Darko Peljhan.

Volkswagen je lani z novo generacijo pola očitno izdelal še enega svojih prodajnih adutov. Ta avtomobil je v Sloveniji osvojil že dve prestižni lovoriki, to sta bila zmaga na izboru Slovenski avto leta, nato pa je zmagal še na PRIMA primerjalnem testu kar 13 avtomobilov njegovega razreda. Volkswagen je obenem novega pola že izdelal tudi za dirkaška tekmovanja v reliju. V prejšnji generaciji smo pola WRC poznali kot osvajalca svetovnega prvenstva v reliju, novi polo pa bo kot dirkalnik razreda R5 namenjen bolj zasebnim tekmovalcem.

Avtomobilski hibrid: Spodaj mitsubishi, zgoraj volkswagen

V Slovenijo pa je letos zapeljal še čisto poseben polo, ki sicer oblikovno spada še v prejšnjo generacijo. To ni produkt Volkswagen Motorsporta iz Hannovra, temveč je tako imenovani 'proto dirkalnik' z nacionalno homologacijo. Na prvi pogled je videti skoraj kot polo R5, slišati pa je bolj kot kakšen mitsubishi lancer skupine N. To ni naključje, saj se pod moderno karoserijo skriva prav Mitsubishijeva tehnika.

To je torej hibrid med Volkswagnom in Mitsubishijem. Ideja prihaja s Poljske in predstavlja cenovno veliko ugodnejšo alternativo dirkalnikom R5. Približno pol cenejši so, v Sloveniji pa se je vanj kot prvi usedel dirkaški veteran Darko Peljhan.

Peljhanov polo prvič v bojnih barvah na reliju Opatija. Foto: Gregor Pavšič

Prvi preizkus dirkalnika v Opatiji

"Vsekakor sem zadovoljen. Vozim se z okrog 50, morda 75 odstotki moči. Pred tem relijem nisem vozil nič, le enkrat počasi od Idrije do Godoviča in nazaj. Čaka nas sicer še precej dela, da spoznamo avto, se uredimo in nato vse skupaj premaknemo tja, kamor si želimo," je na reliju v Opatiji, kjer sta ta zanimivi mitsubishi-volkswagen s sovoznico Anjo Verbič preizkusila prvič, povedal Peljhan.

Uvodni reli je zanj minil z manjšimi začetnimi težavami, na hitrostnih preizkušnjah je Idrijčan veliko preizkušal in vidno ni pritiskal na vso moč. Odgovora na vprašanje, kako blizu se bo lahko tak 'proto' polo približal hitrim dirkalnikom R5 – predvsem Roku Turku (peugeot 208 R5), zmagovalcu opatijskega relija – zato še ni bilo. Če odštejemo hitrejše preizkušnje, ki Peljhanu že tradicionalno ne ležijo najbolj, je na bolj zaviti Učki za najhitrejšimi zaostanek zmanjšal na dobro sekundo na prevoženi kilometer hitrostne preizkušnje.

"Sem optimist. Vsekakor bo šlo še precej hitreje, avto ima veliko potenciala. Moči je za zdaj dovolj, bomo pa tudi to dodelali in razporedili to moč v večji obseg vrtljajev motorja. Ne bi škodilo, če bi bil avtomobil še kakšno 'kilco' lažji. Toda predvsem manjša masa, to je 200 kilogramov manj kot jih ima mitsubishi lancer desete evolucije, je njegova glavna prednost," je dodal Peljhan.

Iz Hannovra v Idrijo nekoč že tovarniške specialke



Darko Peljhan sodi med najbolj izkušene avtomobilske dirkače v Sloveniji. Kot sovoznik je kariero začel že leta 1990, leto pozneje pa so v družinskem podjetju MPI pripravili prvi dirkalni volkswagen golf G60 rallye. Tri leta pozneje je Peljhan iz Volkswagen Motorsporta dobil tudi tovarniško specialko na istem štirikolesno gnanem modelu. Pozneje je Peljhan dirkal z dvokolesno gnanimi golfi, saj tisti G60 rallyje od leta 1995 naprej ni imel več homologacije FIA. Njegov zadnji Volkswagnov dirkalnik – golf kit car četrte generacije – je bil leta 2000 in 2001 zelo atraktiven.



Peljhan je bil z Volkswagnovim dirkalniki v Sloveniji trikrat državni prvak v skupni razvrstitvi, poleg tega pa še dvakrat v razvrstitvi F2 (dvokolesno gnani dirkalniki).

Tak avtomobil je oblikovno podoben dirkalnikom razreda R5, prav tako pa tudi šampionskemu polu WRC z relijev za svetovno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

"Prvi reli je bil namenjen zgolj testiranju," pravi izkušeni dirkač Darko Peljhan. Foto: Gregor Pavšič

Tehnološko je avtomobil enak mitsubishiju lancerju EVO 10. Foto: Gregor Pavšič