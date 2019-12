Zdi se neverjetno, kaj zmore ta avto brez voznika #video

Prav neverjetno se zdi, kako atraktivno in predvsem do centimetra natančno je znal popolnoma samodejno vozeči delorean opraviti s kilometer dolgo progo med stožci.

Marty je konceptni avtomobil, ki je produkt ekipe študentov z univerze Standford v ZDA. Izdelan je na osnovi starega deloreana (najbolj znan iz filma Nazaj v prihodnost), ki pa so mu vgradili zelo zmogljiv elektromotor, izboljšali so mu podvozje in za vse glavne kontrole avtomobila (volan, plin, zavore …) pripravili elektronski nadzor.

Glavni namen razvoj odzivnosti samodejnih varnostnih sistemov

Na kilometer dolgi progi med stožci je uspel avtomobil popolnoma samodejno voziti in atraktivno drseti. Osupljiva je predvsem natančnost vožnje in hitra odzivnost. Zadnji kolesi imata na voljo do sedem tisoč njutonmetrov navora, dve anteni GPS na strehi zagotavljata zelo natančen podatek o trenutni lokaciji avtomobila. Nad natančnostjo vožnje avtonomnega vozila so bili ob prikazanem navdušeni tudi profesionalni drifterji.

Namen razvoja je kajpak predvsem izboljšati tehnološki potencial odzivnosti avtomobila v kritičnih prometnih razmerah.

