28 litrov na 100 km: manjša poraba privarčuje milijone

Veliko poudarka dajejo tudi na izobraževanju voznikov in lastnikov podjetij. Le tako bo izkoristek tako modernih tovornjakov maksimalen in tudi vožnja učinkovita. Foto: Gašper Pirman

Tokrat smo sedli na sovozniški sedež tovornjaka scania 540 S z vgrajenim vrstnim šestvaljnikom, ki ima 397 kilovatov in je kljub polno naloženi prikolici in skupni masi le malenkost pod 40 tonami na vožnji od Ljubljane do Kozine v povprečju porabil le 28 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Čeprav govorimo o šestvaljniku je povprečna poraba goriva eden ključnih elementov, še posebej velikih flotnih kupcev, kjer lahko z nekaj litri manjšo povprečno porabo na letni prihranijo več milijonov evrov.

Čeprav se je okoli scanie z osemvaljnim motorjem ustvaril pravi klub oboževalcev, ki ne bo za nobeno ceno pogledal po scanii z manjšim motorjem, so Švedi dodobra zagrizli v razvoj prostorninsko manjših motorjev. Prihranek pri določenem načinu vožnje je velik, vozniško izkušnjo pa na novo raven ponesejo še nov menjalnik in napredni sistemi za pomoč vozniku. Tokrat smo sedli na sovozniški sedež in se v družbi švedskega voznika Michaela zapeljali iz Ljubljane proti Kozini (in nazaj).

S pomočjo sistemov za pomoč vozniku je vožnja delno avtomatizirana, voznik mora le spremljati razmere pred seboj in ukrepati v primeru del na cesti in drugih težav, ko aktivni tempomat ni zmožen sam prepoznati omejitve hitrosti. Foto: Gašper Pirman Štirideset ton pri 850 vrtljajih

Še preden sva z voznikom prav dobro pobegnila iz prometnega zamaška na Dolgem mostu, je pogovor že nanesel na novi samodejni 13-stopenjski menjalnik. Čeprav ne gre za novi model tovornjaka in je ta motor v ponudbi že leto in pol, ima novi menjalnik pomembno vlogo pri povezanosti vsega paketa.

S starim avtomatikom si ne deli skoraj nobenih delov. Aluminijasto ohišje prinaša 60 kilogramov manjšo maso, je celo 15 centimetrov krajši od predhodnika in je navsezadnje krivec za dodaten odstotek prihranka pri gorivu. Zaradi funkcije overdrive se motorni vrtljaji med enakomerno vožnjo po avtocesti spustijo do 850, kjer kljub le šestim valjem, a zahvaljujoč velikemu navoru 2.700 njutonmetrov pri 1.000 in 1.300 vrtljajih, zlahka vzdržuje zakonsko določeno najvišjo hitrost 80 kilometrov na uro.

Na vrhniški klanec seveda ni šlo s tako nizkimi vrtljaji, a je ob prižganem aktivnem tempomatu, ki glede na topografske podatke za tri kilometre naprej preračunava in prilagodi delovanje pogonskega sklopa za čim večjo učinkovitost, pred začetkom klanca ostal v načinu overdrive, vrtljaji so se dvignili na 1.050. Vse do vrha je šlo v takšnem tempu, je pa res, da je hitrost zaradi spredaj vozečih počasnejših tovornjakov upadla na 70 kilometrov na uro. Michael je priznal, da je občutek drugačen, kot bi na primer vozil v 12. prestavi, in se novim voznikom zdi, kot ga bo kamion ugasnil. Občutek je podoben, kot da bi vozil avto s prenizkimi motornimi vrtljaji, a zaradi dovolj navora zlahka vozi s konstantno hitrostjo.

Testni tovornjak je bil opremljen še z dodatnim računalnikom, ki je še natančneje računal povprečno porabo goriva. Foto: Gašper Pirman

Večja moč, nižja masa

Šestvaljni motor je namenjen predvsem kupcem, ki potrebujejo veliko moči, hkrati pa je zanje pomembna čim nižja masa tovornjaka. Gre za pomembno alternativo najmanjšemu motorju V8, ki ima 20 ''konjev'' manj. V primerjavi s predhodnikom ima motor deset ''konjev'' več, a si s 13-litrskimi motorji deli vse druge lastnosti, vključno s turbopolnilnikom s fiksno geometrijo lopatic ter čiščenje izpušnih plinov le s pomočjo SCR-sistema.

Tudi do osem prestav vzvratno

Še nekaj besed moram nameniti menjalniku. V večini menjalnikov pri vožnji vzvratno ločeno zobniško kolo vrti glavno gred v nasprotno smer. Povsem obratno pa je pri novem menjalniku, kjer je uporabljeno planetarno gonilo na izhodni gredi, vzvratno vožnjo pa sproži zaklepanje nosilca planetarnega kolesa. Ta rešitev omogoča osem prestav za vzvratno vožnjo do najvišje hitrosti do 54 kilometrov na uro. Čeprav imajo serijsko vsi le eno vzvratno prestavo, pa je takšna rešitev večjega števila vzvratnih prestav primerna predvsem za gradbene tovornjake, ki morajo dalj časa voziti vzvratno (na primer med gradnjo predora).

Čeprav nekateri še zmeraj stavijo na izključno osemvaljni motor, ima v modelu 540 S vgrajeni šestvaljnik odlično razmerje med maso in močjo. Foto: Gašper Pirman

Tako smo dobili celotno poročilo s poti, kjer so izpisani vsi pomembni podatki. Zabeleženi so tudi postanki za fotografiranje in postanek na bencinski črpalki, kjer sva reševala težave s cestninsko kartico DarsGo. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman