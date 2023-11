Novost za Nemce: za volan tudi s telefonom #foto

Pred leti je tretjo stopnjo avtonomne vožnje kot prvi napovedal Audi, in sicer za limuzino A8, letos so v razred S tak sistem vgradili tudi pri Mercedes-Benzu. Samodejna vožnja tretja stopnje zdaj postaja realnost v Nemčiji, kjer bo BMW to funkcijo z imenom BMW Personal Pilot L3 ponudil lastnikom nove serije 7.

Pod določenimi pogoji bo avtomobil prevzel vožnjo, voznik pa se bo lahko posvetil drugim opravkom – lahko bo pisal elektronska sporočila, bral, gledal videovsebine in podobno. Tretja stopnja sicer pomeni, da mora voznik ostati v pripravljenosti in na zahtevo avtomobila prevzeti nadzor. Če tega ne bo storil, se bo avtomobil nadzorovano ustavil.

Avtomobil bo prevzel nadzor pri hitrosti do 60 kilometrov na uro

Uporabnost take samodejne vožnje je še vedno vprašljiva, saj deluje le pri hitrostih do 60 kilometrov na uro. Tako počasi se avtomobili po avtocestah vozijo predvsem ob zastojih ali zelo zgoščenem prometu. Povsem počasno premikanje v koloni, torej tudi speljevanje in ustavljanje, avtomobili znajo že danes – pri tem pa mora voznik roke imeti na volanu oziroma blizu njega.

BMW serije 7 bo tako samodejno pospeševal, zaviral in držal ustrezno razdaljo do sprednjega vozila. To vozilu uspe s pomočjo visokoločljivostnih zemljevidov, natančnih podatkov GPS, 360-stopinjskih senzorjev, več videokamer, ultrasoničnih in radarskih senzorjev in senzorja 3D Lidar. Del paketa bo tudi povezljivost 5G. Pri BMW poudarjajo, da bo znal avtomobil peljati tudi v temi.

Cena za paket bo šest tisoč evrov.

Foto: BMW

Foto: BMW