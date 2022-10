Zaprli središče Las Vegasa: izdelek je spektakularen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi S1 hoonitron in Electrikhana

Američan Ken Block je posnel nov del svoje Gymkhane, tokrat v sodelovanju z Audijem in njihovim povsem električnim prototipom S1 hoonitron. Snemali so v Las Vegasu.

Ken Block je v preteklosti za snemanja svojih atraktivnih avtomobilskih videov že zaprl enega najbolj prometnih mostov v San Franciscu ali pa mnogo cest v Dubaju, tokrat pa so zanj ves promet umaknili z znamenite ulice The Strip v Las Vegasu. Block, ki je več kot desetletje svoje videe ustvarjal s Fordom, se je po koncu partnerstva povezal z Audijem. Nemci imajo bogato športno zgodovino, saj so bili v avtomobilskem športu utemeljitelji štirikolesnega pogona. Dirkalnik S1 quattro je bil pojem dirkanja v osemdesetih letih, predstavljal pa je tudi navdih za izdelavo njegove moderne interpretacije.

Video: Electrikhana Kena Blocka v Las Vegasu

Prvi tovarniško razvit dirkalnik za serijo Gymkhana

Skladno z Audijevimi smernicami so izdelali tovarniški električni prototip. Razvoj naj bi stal več kot deset milijonov evrov, razvili pa so ga v Audi Sportu v Neckarsulmu v Nemčiji – v teh prostorih nastajajo tudi Audijevi serijski električni športniki GT e-tron. Veliko znanja so lahko pri izdelavi prototipa izkoristili tudi iz Audijevega programa v svetovnem prvenstvu formule e.

Tokrat je v videu manj grmenja klasičnih motorjev, zato pa veliko atraktivnih posnetkov in dober izkoristek vsega tistega, kar za podobne vragolije ponuja električni štirikolesni pogon. Natančnih tehničnih podatkov za S1 hoonitron pri Audiju še niso razkrili, avtomobil pa naj bi imel skoraj šest tisoč njutonmetrov navora. Tudi zato so tokrat na snemanju uničili kar trikrat toliko pnevmatik kot v povprečju v prejšnjih različicah "bencinske" Gymkhane.

Utrinki s snemanja v Las Vegasu:

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi