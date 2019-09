Zaplenili in prodali: to je izkupiček dražbe afriškega diktatorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodali so 25 superšportnih avtomobilov, ki so jih zaradi suma pranja denarja zasegli podpredsedniku Ekvatorialne Gvineje. Več deset milijonov dolarjev bodo namenili v dobrodelne namene.

Pisali smo že o zaplenjenih superšportnih avtomobilih, ki so jih švicarske oblasti leta 2016 odvzele sinu predsednika Ekvatorialne Gvineje. Takrat so na podlagi policijske preiskave avtomobile zajeli v tovornem delu ženevskega letališča. Angleška dražbena hiša Bonhams je zdaj prodala 25 avtomobilov, ki jih je imel v lasti Teodoro Nguemi Obiang Mangue in zanje iztržila vrtoglave zneske.

Iztržili so višje zneske od pričakovanihbog

V Obiangovi zbirki je bil lamborghini veneno v izvedbi roadster, eden le devetih izdelanih ob 50-letnici Lamborghinija. Zanj so pričakovali znesek 5,1 milijona, a naposled so ga prodali za 8,3 milijona dolarjev.

Prodali so tudi koenigsegga one:1, enega sedmih izdelanih za 4,6 milijona dolarjev. Ob tem še ferrarija la ferrari iz omejene serije za 2,2 milijona dolarjev, bugattija veyrona za 1,3 milijona dolarjev in mclarna P1 za 1,1 milijona dolarjev. Vse avtomobile so prodali v imenu Ženeve, izkupiček pabodo namenili v dobrodelne namene.

Obiangov oče Teodoro Obiang Nguema Mbasogo je z državnim udarom zasedel mesto predsednika Ekvatorialne Gvineje že leta 1979. Leta 2016 je sina imenoval za svojega namestnika. Ekvatorialna Gvineja je sicer bogata z nafto in sodi med najbogatejše države v Afriki. V njej pa se je zaradi razkošnega življenja predsedniške družine, ki jo čakajo podobne preiskave še v nekaterih drugih državah, razplamtela tudi huda revščina in nespoštovanje človeških pravic.