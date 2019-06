Bogastvo in revščina: Takšne avte je imel voditelj afriške države

Zahodnoafriška država je sicer majhna. Razprostira se na dobrih 28 tisoč kvadratnih kilometrih in ima okrog 1,2 milijona prebivalcev, njeni voditelji pa znajo na račun državnih sredstev priti tudi do zbirke dveh ducatov luksuznih avtomobilov.

To se odraža v svetovni sliki te države: ena najpomembnejših podsaharskih proizvajalk nafte velja za najbogatejšo afriško državo na prebivalca, toda manj kot polovica prebivalstva ima dostop do pitne vode, vsak peti otrok pa umre pred dopolnjenim petim letom. Država slabo skrbi tudi za spoštovanje človeških pravic.

Podpredsednik na račun države do luksuznih avtomobilov

Teodoro Nguema Obiang Mangue je podpredsednik države in sin njenega predsednika. Leta 2012 so mu prvi del avtomobilov zaplenili v Franciji, drugi del pa nato še v Švici pred tremi leti. Skupno so mu odvzeli 25 avtomobilov, med njimi predvidoma ferrarija enzo, ferrarija la ferrari, aston martina one77, bugatti veyron, koenigsegg one:1, mclaren P1 in podobno.

Napoved dražbe je za zdaj še neuradna in pri Bonhamsu je še niso potrdili. Izpeljali naj bi jo prav v Švici, kjer so nazadnje zaplenili avtomobile podpredsednika. S prodajo bi lahko zaslužili okrog 13 milijonov dolarjev, ki bi jih namenili socialnim programom v Ekvatorialni Gvineji.