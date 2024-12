Dražba, kakršne Slovenija še ni imela: vredna je milijon evrov

Galerija Sloart v hotelu Plaza danes organizira dražbo 39 del znanih slovenskih umetnikov. Med njimi je tudi delo Ivane Kobilce, ki še nikoli ni bilo na dražbi. "To je priložnost za zbiratelje, ki iščejo edinstvena dela," so sporočili iz galerije.

Slovenski umetniški trg v zadnjih letih doživlja pomembne spremembe, v ospredje vse bolj stopajo transparentnost, poštenost in dostopnost. Galerija SLOART zato prireja eno največjih dražb umetniških del v zgodovini Slovenije, kjer bodo prav te vrednote zaživele v praksi.

S prodajo 39 skrbno izbranih umetnin, katerih skupna vrednost presega milijon evrov, se odpira izjemna priložnost za zbiratelje, vlagatelje in ljubitelje umetnosti, da postanejo lastniki del neprecenljive vrednosti. Dogodek je tudi korak k urejenemu slovenskemu umetniškemu trgu, ki ga zaznamujeta preglednost in garancija avtentičnosti umetniških del.

Naprodaj bodo umetniška dela slovenskih avtorjev iz obdobja ekspresionizma, impresionizma in modernizma, med njimi Ivane Kobilce, Ferda Vesela, Ivana Groharja, Riharda Jakopiča, Matija Jame, Mateja Sternena, Gabrijela Stupice, Marija Preglja, Staneta Kregarja, Antona Gojmira Kosa, Marka Šuštaršiča, Maksima Gasparija, Hinka Smrekarja, Franceta Kralja, Janeza Boljka in drugih.

France Mihelič, Dafne in kurent Foto: Galerija SLOART

Vrednosti del so ocenjene nad pet tisoč evrov, v povprečju med 20 in 30 tisoč evrov, najdražja pa tudi več kot tisoč evrov. Začetno ceno so delom dodelili lastniki ali pa galerija, ki je nekatera dela dobila od dedičev, nekatera od zbirateljev.

Vsa umetniška dela bodo razstavljena in na ogled na dan dražbe, na voljo bodo tudi vodeni strokovni ogledi. Obiskovalci si jih bodo lahko ogledali med 12. in 19. uro, dražba pa se bo začela ob 19. uri. Še pred tem bodo lahko kupili katalog z vsemi deli, ki bo stal trideset evrov. Vsak, ki bi želel kupiti katero od del, se bo moral prijaviti pri registracijski mizi, kjer bo dobil loparček za glasovanje z dvigovanjem rok. Podpisal bo tudi izjavo, s katero se bo zavezal, da bo, če bo njegova ponudba najvišja, ponujeni znesek tudi plačal.

Janez Boljka, bik Foto: Galerija SLOART

V času fizične dražbe bo potekala tudi dražba prek spleta oziroma s pisno ponudbo. Vlagatelji, ki ne bi želeli razkriti svoje identitete, bodo lahko sodelovali prek tretje osebe ali po telefonu.

Zavzemajo se za dolgoročen razvoj umetniškega trga

Galerija SLOART si že vrsto let prizadeva vzpostaviti stabilen in pregleden trg za slovensko umetnost, zato namerava tudi v prihodnje organizirati več takšnih dražb, je povedal direktor Galerije Sloart Damjan Kosec.

Stane Kregar, kopice Foto: Galerija SLOART Z organizacijo javnih dražb in uvedbo strogih standardov za avtentičnost umetnin se galerija zavzema za dolgoročen razvoj umetniškega trga, kjer so kupci zaščiteni z garancijami in poštenimi postopki prodaje. Sodelovanje z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki zagotavlja, da so vse umetnine podrobno raziskane in vrednotene.