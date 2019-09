Po avte tudi Slovenci? Tik čez mejo z Avstrijo kmalu izjemna dražba.

V koledarju označite 12. oktober

Že dolgo časa tako zelo blizu Slovenije ni bilo tako zanimive dražbe za vse ljubitelje avtomobilskih klasik. V Beljaku se bo 12. oktobra začela prodaja kar 250 klasičnih avtomobilov in motorjev iz vseh obdobij. Največ jih je bilo izdelanih med letoma 1970 in 1980, a za vsakega se bo našlo nekaj. Med vsemi prodajanimi bo mogoče najti znamke, kot so Porsche, Volkswagen, Puch, MV Augusta, Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, BMW, KTM, Lambretta, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Vespa, Mondial, Moto Guzzi in še nekaj drugih.

Foto: Taf-Timer

Foto: Taf-Timer

Foto: Taf-Timer