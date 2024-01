Zanimiv prizor: Švicarji so si privoščili tako floto vozil #foto

Helion je švicarsko podjetje, ki se ukvarja z obnovljivimi viri. Svojo floto klasičnih kombijev so zamenjali s stotimi električnimi Volkswagnovimi kombiji ID.buzz cargo. To je do zdaj največja posamezna flota Volkswagnovih električnih gospodarskih vozil.

Za Švicarje prehod na električne kombije ne bo predstavljal večje težave, saj njihovi tehniki v povprečju dnevno prevozijo le okrog sto kilometrov. Uradni doseg ID.buzz cargo po WLTP je do 427 kilometrov; to je sicer nerealen doseg, a še vedno lahko znaša vsaj okrog 300 kilometrov. Podjetje je severovzhodno od Berna prevzelo floto sto električnih vozil, ki jih bodo polnili z električno energijo iz sončnih elektrarn.

Pred prevzemom celotne flote so najprej testirali vozila s pilotno ekipo. Ugotovili so omenjeni dnevni povprečni domet zaposlenih, prav tako pa tudi, da bodo le redko uporabili javne polnilnice. Zato so poskrbeli za ustrezne polnilnice na sedežu podjetja, toplotne črpalke in baterijske hranilnike, prav tako so svojemu osebju priskrbeli tudi domače polnilnice. Po navedbah Heliona bodo z električno floto letno odpravili okrog 300 ton CO2 izpustov.

Kombijev ne bodo kupili, temveč so celotno floto najeli prek lizinga.

V Sloveniji stane ID.buzz cargo vsaj 60 tisoč evrov. Ima baterijo s kapaciteto 77 kilovatnih ur, poganja pa ga 150-kilovatni elektromotor. Prostornina tovornega prostora meri 3,9 kubika, vanj pa je mogoče naložiti tovor dolžine do 2,2 metra.

Foto: Volkswagen

Foto: Helion