Zakaj smo priča razcvetu luksuznih avtomobilov?

Proizvajalci prestižnih in pregrešno dragih avtomobilov so nekoč trpeli zaradi neenakomernih prihodkov in nihanja prodaje. Danes ni več tako, saj je na svetu vse več milijonarjev, prodaja luksuznih avtomobilov pa cveti.

Bentley je predstavil prvi ultraluksuzni SUV, ki je postal prava uspešnica, saj prevzema skoraj polovico vseh njihovih prodanih avtomobilov. Foto: Bentley

Aston Martin je do danes bankrotiral sedemkrat

Okrog proizvajalcev prestižnih avtomobilov se plete zanimiva zgodovina. Kljub občutku popolnosti so težave pogostejše kot pri "običajnih" proizvajalcih vozil. Aston Martin je na primer v prvih stotih letih obstoja bankrotiral kar sedemkrat, Lamborghini je zamenjal kar nekaj lastnikov, preden se je ustalil pod Volkswagnom, Bentley je skoraj izginil z obličja Zemlje pod lastništvom Rolls-Roycea.

A danes ni več tako. Evropske kultne znamke so v najboljši formi v zgodovini. Andy Palmer, izvršni predsednik Aston Martina, je razlog za odlično stanje pripisal vse bogatejšim posameznikom in vse večjemu številu milijonarjev. "Področje, ki raste najhitreje in predstavlja največjo porabo, je prestiž in prestižni avtomobili'', je v intervjuju za Automotive News dejal Palmer.

Rast je osupljiva

V letu 2002 so Aston Martin, Bentley, McLaren, Rolls-Royce, Ferrari in Lamborghini po podatkih analizne hiše JATO Dynamics prodali 6.475 avtomobilov. Lani se je ta številka povzpela na 29.554 avtomobilov, leta 2017 so rekordno prodajo zabeležili tako pri McLarnu kot pri Ferrariju in Lamborghiniju. Po drugi strani so pri Ferrariju, McLarnu, Bentleyu in Aston Martinu leto končali v zelenih številkah, Ferrari pa ima na prodani avtomobil najvišjo, kar 30,1-odstotno maržo. BMW iz rok ne želi izpustiti Rolls-Roycea, saj naj bi bil močno dobičkonosen. Žal finančni podatki za Lamborghini niso znani.

Ferrari ima kar 30,1-odstotno maržo na svojih avtomobilih. Foto: Ferrari

Kot je dejal Andy Palmer, izvršni predsednik McLarna, je na svetu vse več milijonarjev, zato je tudi morebitnih kupcev luksuznih vozil več. Foto: Mclaren

Baza kupcev se nenehno širi in spreminja

Ker se baza kupcev hitro širi, morajo proizvajalci kupce nagovarjati z različnimi prijemi. Največji poudarek je na raznolikosti ponudbe. Bentley je recimo leta 2003 predstavil ekskluzivni GT continental za ceno Mercedesovega razreda S in zadel v polno. Drugi odličen primer je bentayga. Prestižni SUV so predstavili leta 2016 in lani prodali 10.552 avtomobilov, kar je skoraj polovica vseh njihovih prodanih avtomobilov.

McLaren se upira izdelavi športnega terenca, toda nadaljuje v strahovitem tempu. V letu 2016 so naznanili prihod 15 različnih modelov do leta 2022. "Bolj ko je svež izdelek, bolj lahko dviguješ ceno," je dejal Mike Flewitt, izvršni predsednik McLarna.

Velika zahvala gre tudi kitajskemu trgu, saj tam vsako leto prodajo več luksuznih avtomobilov. Toda kljub temu so prej omenjeni proizvajalci tam prodali vsega deset odstotkov vseh avtomobilov (2.961).