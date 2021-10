Zakaj še vedno tema? Na Vrhniki je bila tudi mama Elona Muska.

Maja leta 2015 je Slovenijo obiskala Maye Musk, znana nutriniconistka in publisitka, sicer pa mama Elona Muska, ustanovitelja družb, kot so PayPal, Tesla in Space X. Takrat se je elektromobilnost v Sloveniji šele začela razvijati. Podjetje Tesla je v Ljubljani postavilo svoje prve hitre polnilnice, ob slovenskem avtocestnem križu pa hitrih polnilnic še ni bilo. Kdor je potoval iz Ljubljane proti slovenski Obali ali Hrvaški, se je zato rad ustavil na Vrhniki.

Maye Musk leta 2015 v gostišču nasproti polnilnice sredi Vrhnike. Foto: Gregor Pavšič

Tam sta v središču mesta Elektro Ljubljana in vrhniška občina kot pilotni projekt postavili eno prvih polnilnic izven Ljubljane. Bila je sicer klasična z izmeničnim tokom AC, a prek nje je bilo dobro napolniti takratne baterije večinoma skromnih kapacitet in tako lažje prevoziti vrhniški klanec in nato celo pot proti jadranski obali. Prav zato in zaradi naše prošnje za pogovor se je takrat na Vrhniki ustavila Muskova, popila kavo, skupaj z gostitelji napolnila baterijo tesle model S in se nato odpeljala naprej proti Dalmaciji.

Šest let pozneje je taista polnilnica le še spomin na pionirske čase elektromobilnosti v Sloveniji. Ob avtocestah imamo veliko polnilnic DC. Teh močno primanjkuje ob regionalnih cestah, a vsaj tistih klasičnih s počasnim polnjenjem je ob cestah načeloma veliko. Tudi na Vrhniki danes stojijo še štiri polnilnice, a ta pilotna že dve leti miruje. Sredi mesta je skupaj s pripadajočima parkirnima mestoma ugasnjena.

Maye Musk je rojena Kanadčanka, ki je še danes uspešen fotomodel in nutricionistka, skoraj nikjer na svetu pa se ne more povsem izogniti niti vlogi mame predsednika družbe Tesla Motors Elona Muska.



"Ko je prodal PayPal, me je vprašal, ali naj se začne ukvarjati z električnimi avtomobili, poleti v vesolje ali izkoriščanjem sončne energije. Svetovala sem mu, naj se osredotoči na eno področje, a Elon se je seveda začel ukvarjati kar z vsemi tremi," je bila v našem pogovoru o odločenosti sina nazorna njegova mama. Več o tem na spodnji povezavi.

Deset let staro polnilnico, ki je sicer last občine Vrhinika, bi bilo treba obnoviti. Foto: Gregor Pavšič

Polnilnica je bila neposredno vezana na transformatorsko postajo Elektra Ljubljane. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kot poudarjajo pri Elektro Ljubljana, sami niso lastniki te ugasnjene polnilnice, temveč je to občina Vrhnika. Od leta 2019 polnilnica tudi ni več v sistemu upravljanja Elektro Ljubljana.

"Polnilna postaja smo postavili kot pilotni projekt v sodelovanju z Elektrom Ljubljana in je neposredno vezana na njihovo transformatorsko postajo. Po naših podatkih je Elektro odklopil postajo zaradi zastarelosti in pogostih težav pri delovanju. Občina Vrhnika se strinja, da Elektro staro postajo obnovi in jo upravlja, kot do zdaj, vendar Občina Vrhnika ne namerava financirati obnove oziroma postavitve nove postaje. V tem času smo namreč v bližnji okolici v okviru razpisa Eko sklada že postavili dve novi postaji, drugod po občini pa še štiri," pojasnjuje Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave na Vrhniki.

Koprivec dodaja, da bi v primeru ponovnega razpisa Eko Sklada za sofinanciranje, poskusili s predlogom za postavitev dodatnih postaj oziroma posodobitev te zdaj ugasnjene. To bi bilo sicer odvisno tudi od ustreznega dogovora z Elektro Ljubljano.

Obe strani bi imeli tudi to polnilnico, a kdo bo plačal obnovo?

Obe strani imata načeloma interes za vnovičen zagon električne polnilnice, ki se tudi iz vidika voznikov nahaja na odlični lokaciji. Več kot očitno pa se najbolj zatika pri vprašanju, kdo bi obnovo polnilnice moral financirati. Ker gre le za polnilnico AC, stroški ne bi smeli biti vrtoglavi.

"Upamo, da bomo lahko v sodelovanju z občino čim prej postavili novo polnilnico, ki bo vključena v sistem Gremo na elektriko. Tako bi lahko tudi poskrbeli za njeno brezhibno delovanje," pojasnjujejo na Elektro Ljubljana.